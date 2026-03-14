Sandra Benčić: Danas biramo ljude koji će nas voditi do pobjede na izborima

Stranka Možemo danas održava izbornu skupštinu na kojoj bira dva koordinatora stranke i članove Upravnog vijeća, a u uvodnom dijelu istaknuto je da srodne političke stranke na lijevom spektru čeka zajednička borba za osvajanje vlasti na nacionalnoj razini.

''Izgradili smo stranku koja je pokazala da zna surađivati sa srodnim političkim strankama poput SDP-a i drugih prisutnih hrvatskih političkih stranaka. Pokazali smo da znamo postići dogovor i držati se tog dogovora, što je u politici jako bitno. I tako će biti u budućnosti jer nas čeka zajednička borba za osvajanje vlasti, a onda vjerujem i obnašanje te vlasti nakon sljedećih parlamentarnih izbora'', rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i aktualni koordinator stranke, uz Sandru Benčić.

Tomašević je naglasio kako se čini da u vremenu u kojem živimo dominiraju netrpeljivost, omalovažavanje, nepoštenje i korupcija. ''Kada to vidimo baš svaki dan, teško je zadržati nadu. Lakše je prepustiti se cinizmu, pognuti glavu i nadati se da će to nekako proći. Ali neće to proći samo od sebe. Mi u Možemo nećemo se prepustiti cinizmu i nećemo pognuti glavu", rekao je.

"Možemo ne odstupa od svojih temeljnih vrijednosti", dodao je Tomašević, "a to su socijalna pravda, ekološka održivost, rodna ravnopravnost i demokratizacija društva". Saborska zastupnica Sandra Benčić naglasila je da je na zadnjim lokalnim izborima Možemo pokazao da zna ne samo osvojiti, nego i zadržati vlast.

''Nije uvijek lako biti član Možemo. Orkestrirani napadi, laži i difamacije postali su sastavni dio političkog govora ne samo ekstremne desnice, nego i vladajuće stranke. Sada su ti napadi osobito jaki i bit će još jači jer ovi izbori danas i sve što smo radili posljednjih mjeseci na jačanju stranke jest priprema za osvajanje nacionalne vlasti'', rekla je Benčić.

Benčić je poručila da Hrvatska može bit zemlja u kojoj se dobro živi od rada, u kojoj su djeca sigurna od nasilja i siromaštva i u kojoj obitelji ne moraju biti 'robovi banaka' da bi imali krov nad glavom. ''Želimo da se moć i bogatstvo redistribuiraju, zato i trpimo ovakve napada. No, mi smo pokazali da je redistribucija moguća i na nacionalnoj razini'', kazala je.

Osnivanje i etabliranje stranke Možemo dobro je i za SDP, rekao je predsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić ''I te male, sitne razlike koje imaju SDP i Možemo su dobre, one su odlične za razvoj demokracije i hrvatskog društva. Te male razlike činit će našu koaliciju čvršćom i dat će sinergiju prema građanima.

Hajdaš Dončić ocijenio je da HDZ bježi od argumentirane rasprave o konkretnim problemima kao što su male mirovine, stagnacija javnog zdravstva i nedostatak nove industrijske strategije. ''HDZ je bundeva bez koštica. Koštica u bundevi je esencija, ona je dodana vrijednost. Oni dodane vrijednosti nemaju, oni su odbačena bundeva nakon Noći vještica'', naglasio je.

Prije početka skupštine, Hajdaš Dončič je upitan o stanju u požeško-slavonskoj županijskoj organizaciji. Dosadašnji predsjednik ogranka Mitar Obradović izašao je iz SDP-a, obrazloživši svoj odlazak uplitanjem stranačkog vrha u unutarstranačke izbore. ''Izbor u SDP-u još nisu ni počeli, oni su travnju. Gospodin Obradović nije član SDP-a'', kratko je odgovorio.

Osim Hajdaš Dončića, gosti na izbornoj skupštini Možemo su saborske zastupnice Anka Mrak Taritaš (GLAS) i Dalija Orešković (DOSIP), supredsjednica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević te predstavnici europske Zelene stranke. Supredsjednik Kluba zelenih u Europskom parlamentu Bas Eickhout napomenuo je da zelene stranke trenutno vode pet glavnih gradova u Europskoj uniji, osim Zagreba to su Amsterdam, Kopenhagen, Budimpešta i Riga. ''Zato su konzervativci tako nervozni. Kada napadaju Možemo, oni se boje alternative. Jer, budimo iskreni, što Plenković nudi? On kopira Donalda Trumpa, malo korupcije, malo deregulacije i drill, baby, drill politike'', kazao je Eickhout.