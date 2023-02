Ruskinje odlaze na porođaj u Argentinu zbog državljanstva

Više od 5000 trudnih Ruskinja ušlo je u Argentinu posljednjih mjeseci, među kojima 33 na samo jednom letu u četvrtak, 9. veljače. Vjeruje se da se žene žele poroditi u Argentini kako bi bebe dobile argentinsko državljanstvo. Broj dolazaka je u posljednje vrijeme povećan, a lokalni mediji pretpostavljaju da je to posljedica rata u Ukrajini te mogućnosti bezviznog ulaska i kvalitetne medicinske skrbi.

Od 33 žene koje su doputovale u argentinsku prijestolnicu u četvrtak tri su privedene zbog "problema s dokumentima". One su se pridružile još trima koje su stigle dan prije, rekla je voditeljica agencije za migracije Florencia Carignano za list La Nacion. – Otkriveno je da one nisu došle iz turističkih razloga. I same su to priznale – rekla je Carignano.

Ruskinje žele da njihova djeca imaju argentinsko državljanstvo jer će im ono omogućiti veću slobodu od ruske putovnice, s kojom bez vize mogu putovati u samo 87 zemalja.

– Problem je u tome što one dođu u Argentinu, upišu svoju djecu kao argentinske državljane i odu – dodala je Carignano.

Po argentinskom zakonu, svako dijete koje se rodi na teritoriju Argentine automatski dobiva argentinsko državljanstvo. Ako su im djeca Argentinci, i roditeljima je olakšan proces stjecanja državljanstva.

Čini se da je "porođajni turizam" ruskih građana u Argentinu unosna i dobro uhodana praksa.

Argentinska policija provela je racije u sklopu istrage o "milijunskom poslu i nezakonitoj mreži" koja je navodno opskrbljivala trudne Ruskinje i njihove partnere lažnim dokumentima izdanim u rekordnom roku kako bi im omogućili nastaniti se u Argentini.

Policija je objavila da je mafijaška organizacija naplaćivala do 35.000 dolara za uslugu. Nije bilo uhićenja, ali zaplijenjena su prijenosna računala i tableti, useljenički papiri i znatne količine gotovine.

Carignano je rekla da je imigracijski ured proslijedio podatke u vezi sa slučajem pravosuđu s ciljem obrane integriteta izdavanja argentinske putovnice.