'Rusi pipkaju i gledaju gdje su Ukrajinci postavili lošiju obranu, nagomilali su oko 2000 tenkova'

Rat u Ukrajini traje već gotovo godinu dana. Što očekivati od najavljene ruske ofenzive, o tome je s novinarkom Lanom Kovačević na Večernji TV razgovarao Ante Kotromanović, vojni analitičar Večernjeg lista.

- Vidim veliku šahovsku ploču dužine tisuću kilometara i dvije strane koje su postavile svoje figure. U dva stožera, u Moskvi i Kijevu, gledaju i proučavaju koji će biti sljedeći potez suparničke strane. Proučavaju i moguće slabe točke protivnika te predviđaju što bi se moglo dogoditi. Vidjeli smo da su zapadni vojni analitičari najavili da je ovo početak zimsko-proljetne ofenzive. Moj dojam je da Rusi vrše ispitivanje slabih točaka ukrajinskih strana na terenu i čine ispade s manjim postrojbama na razini satnije ili bataljuna, ojačane tenkovima. Pipkaju i gledaju gdje su Ukrajinci možda postavili lošiju obranu. To je faza ispitivanja s ruske strane. Paralelno s tim gađaju i dalje infrastrukturu po cijelom teritoriju Ukrajine i pokušavaju oslabiti snagu i moć društva, države i same vojske, a to će trajati još neko vrijeme. Prava vojna operacija većeg obima, vidjet ćemo kad će se desiti. Rusi su u tehnici u prednosti, nagomilali su oko 2000 tenkova, dok Ukrajincima nije još stigla pomoć u tenkovima koju očekuju od Zapada. Zato Rusi i žure pokrenuti ofenzivu. Rusi su sve svoje mobilizirane ljude, ugovorenu pričuvu, doveli na crtu bojišnice oko Hersona i grupiraju svoje snage na centralnom bojištu u regiji Donbas – rekao je Kotromanović koji smatra da nije realno da Rusi udare na Kijev, osim iranskim bespilotnim sustavima i krstarećim raketama.

- Ukrajinci relativno uspješno brane taj prostor, nemoguće je naravno da nešto ne prođe. Ovo je Putinu zadnja šansa, a i zapovjednik Gerasimov će nakon ovog biti, kako se to kaže, pukovnik ili pokojnik. Pitanje je hoće li Rusi ikad više imati ovakvu priliku, kao sad kad se ukrajinska vojska nalazi u svojevrsnom međuprostoru – smatra Kotromanović.

Ako Rusi pokrenu ofenzivu, a Ukrajinci im se uspješno odupru i ne dozvole veće prodore u dubinu, to može, ističe, definitivno destabilizirati sadašnju vlast i diktaturu u Rusiji, i za radikalne elemente koji okružuju Putina bit će to velik šamar i poraz. Komentirajuću izjavu ruskih plaćenika da će im trebati dvije godine da oslobode Donbas, Kotromanović podsjeća da Ukrajina nema vlastitu proizvodnju oružja kao što je imaju Rusi. - Ako gledamo objektivno aktualne resurse, samo jačinu i brojno stanje koliko je ljudi sposobno voditi rat na dugi period, bit će to užasno teško razdoblje. Realno je očekivati da će rat trajati još barem ovu godinu. Ovo što kaže šef plaćeničke horde, donekle je i realno. Zapad će izdržati, ima dužu klupu i veće resurse. Zapad nije samo jedna ili dvije zemlje. Ovdje je cijeli zapadni svijet usredotočen da pomogne Ukrajini. Čuli smo važnu najavu predsjednika Macrona da se razmišlja o slanju borbenih aviona, no trebat će vremena da se uvedu u operativnu uporabu – dodao je.

Kad bi Ukrajinci mogli dobiti zapadne tenkove? - Polako to već ide i jedan dio ukrajinskih posada već se, kazao je, obučava na njima. No, životno je važno da Ukrajinci dobro procijene gdje će biti glavni napad ruske vojske. - Rusi su mobilizirali više od 300.000 vojnika, to su značajne snage, puno jače nego one koje su prije godinu dana krenule u rat protiv Ukrajine. Pitanje je, naravno, koliko su kvalitetno obučene u posljednjih nekoliko mjeseci za intenzivan rat. Vidljivo je da Rusi ne mare puno za svoje ljude, nije ih briga koliko će ih poginuti na terenu i guraju ih. Zato i imaju tako velike žrtve. Većina novomobiliziranih je iz aktivne pričuve. To su snage značajno snažnije nego one pred početak rata, kombinacija iskusnih elitnih padobranskih postrojbi koje su prenijele iskustvo novomobiliziranim snagama. Sad je to šahovska ploča, veliko polje, gdje važnu ulogu ima i protuobavještajna služba koja će dati prave informacije kada će i s kojim snagama Rusi biti angažirani na određenom području – ističe Kotromanović koji smatra da protuzračna obrana dobro funkcionira. Svijet strahuje što će se dogoditi za jedanaest dana, na godišnjicu početka invazije.

Bitno je, napominje, da Ukrajinci izdrže eventualnu ofenzivu i bit će bliže pobjedi. S druge strane, ne smije se, upozorava Kotromanović, podcijeniti ruske snage i volju. Zato je bitna pomoć koju Zapad mora slati u kontinuitetu. - Zapad je trebao brže slati oružje Ukrajini. Pitanje je bi li se Rusi usudili krenuti u protuofenzive da se Ukrajini na vrijeme slalo oružje – zaključuje. Teško je, kazao je, odgovoriti na pitanje što se to događa na američkom nebu. - To je misterij i čudna situacija. Možemo pretpostaviti da su to baloni koji služe za neki tip špijuniranja. Vidjeli smo reakciju Kineza i odlučnu reakciju Amerikanaca koji su na zahtjev Kanade srušili objekt iznad Kanade. Treba pričekati nekoliko dana pa će slika možda biti jasnija – kaže vojni analitičar.