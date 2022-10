Ruski vojni savjetnik nije znao da je uključen mikrofon, pa otkrio ono što Moskva skriva

Savjetniku ruskog ministarstva obrane dogodio se gaf dok je davao intervju, a snimka se proširila društvenim mrežama. Naime, uhvaćen je kako otkriva da je Moskva koristila samoubilačke bespilotne letjelice koje je proizveo Iran za napade na ukrajinske gradove. Podsjetimo, i Rusija i Iran odbacili su te navode.

Ruslan Pukhov, koji je također vojni stručnjak, dao je intervju za Russian Business Channelu (RBC TV). Nakon što ga je voditeljica predstavila, Pukhov se može vidjeti u snimci kako hoda po pozornici i sjedne do voditelja. Čini se da Pukhov nije bio svjestan da je da je uključen mikrofon, te je otkrio da je Rusija koristila samoubilačke letjelice iranske proizvodnje, piše Telegraph.

Moglo se čuti kako Pukhov govori voditelju. "Svi znamo da su dronovi iranski, ali vlada to nije priznala."

"We all know that these are Iranian, but the authorities do not recognize," Ruslan Pukhov, a member of the public council under the Russian Defense Ministry, accidentally spoke on air about the origin of the drones that #Russia uses in #Ukraine. pic.twitter.com/CV7WAcYgm5