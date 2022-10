Ruski general poznat po okrutnosti iznenadio priznanjem. Britanci: Vjerojatno planiraju povlačenje kod Hersona

Ukrajina uvodi ograničavanje opskrbe električne energije širom zemlje zbog ranijih ruskih napada na energetsku infrastrukturu. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je u srijedu izvanredno stanje u četiri regije Ukrajine koje je Moskva anektirala i dao svim regionalnim guvernerima u Rusiji izvanredne ovlasti koje otvaraju vrata za široka nova ograničenja u cijeloj zemlji.

Tijek događaja

10:!0 - Ruski zračni napad na termoelektranu u gradu Burshtin u zapadnoj Ukrajini koji je bio u srijedu uzrokovao je "prilično ozbiljnu" štetu, rekla je jutros guvernerka regije.

"Nažalost, ima razaranja, i to prilično ozbiljno", rekla je guvernerka Ivano-FrankivskaSvitlana Onyshchuk na ukrajinskoj televiziji.

9:05 - Američki Institut za proučavanje rata (ISW) u svojoj posljednjoj analizi tvrdi da Rusi postavljaju uvjete za izvođenje 'false-flag attack' (izvođenje napada pod lažnom zastavom o.a) na hidroelektranu Kakhova.

"Ruska vojska možda vjeruje da bi probijanje brane moglo pokriti njihovo povlačenje s desne obale rijeke Dnjipra i spriječiti ili odgoditi ukrajinsko napredovanje preko rijeke", navodi ISW.

Ruski general Sergej Vladimirovič Surovikin ustvrdio je 18. listopada da je primio informaciju da Kijev namjerava srušiti branu hidroelektrane Kakhovka, što bi, kako je naveo, izazvalo destruktivne poplave u oblasti Herson.

"Ruske vlasti vjerojatno namjeravaju kroz upozorenja o navodnom ukrajinskom udaru na HE Kakhovka postaviti uvjete kako bi ruske snage da oštetile branu i okrivile Ukrajinu za štetu i gubitak ljudskih života. Kremlj bi mogao pokušati iskoristiti takav napad kako bi zasjenio vijest o ponižavajućem povlačenju ruskih snaga, ovaj put iz zapadnog Hersona", tvrdi u svojoj analizi Institut i navodi kako bi takav napad Rusija dodatno koristila da prikaže u vlastitoj javnosti Ukrajinu kao terorističku državu čija su meta upravo civili.

8:46 - Kiril Stremousov, kojeg su postavili Rusi na čelo Hersona, tvrdi da Ukrajina ostaje bez trupa te da zbog toga gubi na moralu.

On tvrdi da među ukrajinskim snagama "ima puno plaćenika – u radio presretanju prepoznajemo ih po riječi ‘Rusi’, jer nas Ukrajinci ne zovu tako – oni kažu ‘rašisti’, ‘orci’". Stava je kako Ukrajina u svojoj protuofenzivi neće moći probiti liniju obrane.

"Ne vjerujem da na jugu ima 60.000 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, najviše 30.000 koji ne žele umrijeti", kazao je i dodao da teren otežava Ukrajincima da pomaknu obrambene položaje proruskih snaga,

"Ovo je stepa, gdje je sve kao što vidite na srebrnom pladnju", objasnio je. Njegovi navodi nisu neovisno potvrđeni.

8:15 - Nedavno priznanje Rusije o "teškoj situaciji" u regiji Herson vrlo je neuobičajena i vjerojatno ukazuje na to da vlasti razmatraju veliko povlačenje svojih snaga iz područja zapadno od rijeke Dnjipra, tvrde britanski obavještajci. Nedavno imenovani zapovjednik ruskih snaga u Ukrajini, general Sergej Surovikin, objavio je to ranije ovog tjedna.

Više detalja o tome je iznijelo danas britansko Ministarstvo obrane.

"Postoje indikacije da ruske vlasti ozbiljno razmišljaju o velikom povlačenju svojih snaga iz područja zapadno od rijeke Dnjepar. Ključni izazov bilo koje ruske operacije povlačenja bilo bi izvlačenje trupa i njihove opreme u dobrom stanju preko rijeke široke 1000 metara. S obzirom na to da su mostovi ozbiljno oštećeni, Rusija bi se vrlo vjerojatno uvelike oslanjala na privremeni most koji je dovršila u blizini Hersona proteklih dana, i jedinice vojnih pontonskih trajekata, koje nastavljaju raditi na nekoliko lokacija.”

7:39 - Europske vlade nastoje spriječiti redukcije energije i isključivanja struje ove zime, a hoće li u tome uspjeti, ovisit će o nečemu nad čime nemaju kontrolu: vremenu. Analitičari kažu da se ruski predsjednik Vladimir Putin nada hladnoj zimi ili duljem razdoblju jakih hladnoća pošto je obustavio izvoz plina u Europi zbog europske potpore Ukrajini.

7:16 - Ukrajina i brojne zapadne zemlje tvrde da Rusija napada civilne i energetske ciljeve s iranskim Shahed-136 "dronovima kamikazama", preimenovanima u Geran-2. Moskva je navodno nabavila čak 2400 tih dronova i koristi ih kao jeftinu zamjenu kako bi vršila svoje napade.

Iran je odbacio sve optužbe o tome da su opskrbili Rusiju s dronovima. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov kazao je kako on nema nikakve informacije o podrijetlu dronova.

"Koristi se ruska oprema s ruskim imenima", kazao je Peskov.

Ukrajina, brojni stručnjaci i vlade zapadnih zemalja vjeruju da su Gerans ustvari rebrendirani dronovi Shahed, te da ih se može identificirati kroz oblik njihovih krila, ali i pregledom fragmenata dronova koje su uspjeli srušiti.

7:00 - Predstavnici Sjedinjenih Država, Francuske i Velika Britanije kazali su tijekom sastanka Vijeća sigurnosti UN-a da postoji "obilje dokaza' prema kojima Rusija koristi iranske dronove kako bi napadala civile u Ukrajine.

"Iako Iran nastavlja lagati, svijet je svjestan da Rusija koristi iranske dronove kako bi napadala ukrajinske civile i infrastrukturu", tvitao je glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price.

.@UN Security Council was briefed on evidence of UAV transfers from Iran to Russia violating UNSCR 2231. Although Iran continues to lie, the world is aware that Russia uses Iranian drones to attack Ukrainian civilians and infrastructure.