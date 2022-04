Ruski veleposlanik zaprijetio Zapadu: Ako nastavite tako, doći će do izravnog sukoba!

Danas je 45. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruske trupe su "nasilno deportirale" više od 600.000 Ukrajinaca, uključujući oko 121.000 djece, u Rusiju. Neke ruske vojne jedinice doživjele su velike gubitke, a Pentagon procjenjuje da je borbena moć Rusije između 80% i 85% razine prije invazije. Američko ministarstvo obrane očekuje da će Rusija svoj fokus prebaciti na regiju Donbas i istočnu Ukrajinu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jučer je obećala ponuditi ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom brži postupak pripreme zemlje za članstvo u EU. Države članice EU-a u petak su i formalno potvrdile usvajanje petog paketa sankcija protiv Rusije, kojim će biti zabranjen uvoz ugljena iz Rusije.

Ključni događaji:

Tijek događaja

13:34 Scholz: "Počinitelji moraju odgovarati za zločine u Buči"

Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je da počinitelji civilnih ubojstava u Buči odgovaraju za ratne zločine.

- Ne možemo zanemariti da je ovo zločin. To su ratni zločini koje nećemo prihvatiti... oni koji su to učinili moraju odgovarati - upozorio je.

Rekao je da će Njemačka nastaviti opskrbljivati ​​Ukrajinu obrambenim oružjem. Zamjenik gradonačelnika Buče rekao je da je više od 360 civila ubijeno.

13:30 Rusija optužuje YouTube da blokira njihov parlamentarni kanal

Ruski dužnosnici optužili su YouTube za blokiranje kanala za donji dom ruskog parlamenta i upozorili na odmazde. Vjačeslav Volodin, čelnik Dume, optužuje Washington za kršenje "prava Rusa", dok glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova kaže da je "YouTube zapečatio njegovu sudbinu".

- Sjedinjene Države žele imati monopol na širenje informacija - rekao je Volodin na Telegramu.

Novinari AFP-a potvrdili su da je stranica bila nedostupna.

U četvrtak je ruska državna služba za nadzor komunikacija priopćila da će zabraniti američkom internetskom divu Googleu da oglašava svoje usluge u zemlji, optužujući YouTube u vlasništvu Googlea za širenje "lažnih vijesti" o ruskoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Rusija je odlučila blokirati pristup nedržavnim medijima i informacijskim resursima, a raste strah da bi Google mogao biti sljedeći na redu za zabranu.

13:13 Austrijski kancelar susreo se s Volodimirom Zelenskim

13:10 Rusija zaprijetila Zapadu: "Doći će do izravnog sukoba!"

Anatolij Antonov, veleposlanik Moskve u Washingtonu u intervjuu za Newsweek upozorio je da pomoć u oružju koju zapadne zemlje pružaju Ukrajini samo pogoršava sukob, a zatim je naglasio da to može dovesti do direktnog sukoba SAD i Rusije.

- Specijalna operacija u Ukrajini rezultat je nespremnosti kijevskog režima da zaustavi genocid nad Rusima ispunjavanjem svojih obveza prema međunarodnim partnerima - rekao je i dodao da je "očita želja država članica NATO-a da iskoriste teritorij susjedne države za uspostavljanje uporišta u borbi protiv Rusije".

Antonov smatra da su zapadne zemlje izravno uključene u događaje u Ukrajini jer i dalje opskrbljuju Kijev oružjem i na taj način potiču daljnje sukobe.

13:05 Njemačka povećava broj javnih skloništa i popunjava krizne zalihe

Federalna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser objavile je da Njemačka radi na povećavanju broja svojih javnih skloništa, kao i na popunjavanju kriznih zaliha u slučaju rata, prenio je Reuters.

Vlada razmatra poboljšanje sustava javnih skloništa i povećat će izdatke za civilnu zaštitu, rekla je ministrica za njemački list Welt am Sonntag. U Njemačkoj trenutačno postoji 599 javnih skloništa.

13:02 Prva zamjenica ministra vanjskih poslova Ukrajine objavila je na Twitteru slike ekshumacije masovnih grobnica u Buči. Glavni tužitelj je rekao da je 67 ljudi pokopano u blizini crkve Svetog Andrije.

12:47 Prijetnje nasiljem u regiji Kijev

Civili u područjima pod ruskom okupacijom u regiji Kijev iskusili su prijetnje nasiljem i zastrašivanja od strane ruskih snaga, rekla je ukrajinska aktivistica za ljudska prava Oksana Pokalčuk.

Dvojica muškaraca iz grada Buča, sjeverozapadno od Kijeva, rekli su da su snajperisti "redovito" pucali na njih kada su išli po hranu iz uništene trgovine u blizini njihove kuće, rekla je.

12:18 Ukrajinska obavještajka služba: Nakon Mariupolja na redu je Kijev

Šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kirilo Budanov kaže da ruske snage planiraju napredovanje na Harkov nakon trenutnog pregrupiranja. Smatra da bi čak mogli ponovno napasti Kijev nakon što se obračunaju s Mariupoljem.

- Planiraju prije svega napasti Harkov. Pokušat će završiti grad Mariupolj i tek nakon toga mogu samoinicijativno napasti Kijev - rekao je za CNN

- Uz nadoknadu značajnih gubitaka u Ukrajini, ruska vojska prebacuje dodatne trupe u Belgorod, odakle će ih prerasporediti u Harkovsku oblast - objasnio je Budanov.

12:12 Ruske snage se ponovno grupiraju, pokušava se evakuirati stanovnike s istoka i juga Ukrajine

Od deset humanitarnih koridora najveći će se naglasak staviti na onaj iz Mariupolja. Proteklog tjedna bilo je nekoliko tisuća ljudi koji su odatle izašli pod vlastitom parom i predvođeni Crvenim križem, ali to je zapravo samo djelić ljudi koji su tamo zarobljeni nekoliko tjedana. Deseci tisuća ljudi zarobljeni u humanitarnoj krizi.

- Morat ćemo pričekati i vidjeti jesu li ti novi humanitarni koridori uspješni. Vidjeli smo kako su se humanitarni koridori dogovorili u prošlosti, a onda su pali, vidjeli smo optužbe za granatiranje tih humanitarnih koridora - izvještava iz Lavova BBC-jeva novinarka.

12:05 Ruski vojnici koji su preuzeli kontrolu nad Černobilom pokazali su "labavo i nemarno ponašanje" prema radioaktivnom materijalu tijekom okupacije povučene nuklearne elektrane, rekli su ukrajinski vojnici.

Crvena šuma oko Černobila jedno je od radijacijom najzagađenijih područja na svijetu, a ukrajinska vojska optužila je ruske vojnike da na tom području kopaju rovove. Jedan je vojnik rekao za CNN: Otišli su u Crvenu šumu i sa sobom na cipelama donijeli radioaktivni materijal. Ruski vojnici su "išli posvuda, a ponijeli su i radioaktivnu prašinu na sebi" kada su otišli, dodao je vojnik.

Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Denis Monastirski također je optužio ruske vojnike da su zaključali černobilsko sigurnosno osoblje u podzemni nuklearni bunker elektrane, natrpan u uskim prostorijama bez pristupa prirodnom svjetlu, svježem zraku ili komunikaciji s vanjskim svijetom.

11:50 Šef britanskog Crvenog križa Mike Adamson pozvao je na ukidanje vize za ukrajinske izbjeglice koje traže utočište u Velikoj Britaniji. Samo "mali mlaz" izbjeglica stiže u Ujedinjeno Kraljevstvo, rekao je Adamson za BBC, tvrdeći da bi trebalo "mnogo lakše doći ovamo".

11:31 Rusija: Uništili smo skladište streljiva, MIG i helikopter

Ruska novinska agencija, pozivajući se na rusko ministarstvo vanjskih poslova, objavila je da je uništeno skladište streljiva u središnjoj Ukrajini, u zračnoj bazi Mirgorod.

U napadu na bazu u regiji Poltava također su uništeni MiG-29 ukrajinskih zračnih snaga i helikopter Mi-8, rekao je glasnogovornik ruskog ministarstva vanjskih poslova Igor Konašenkov.

11:08 Zelenski za Bild: Ne mogu više plakati, osjećam mržnju prema Rusiji

Nekoliko sati nakon raketnog napada na željezničku stanicu u ukrajinskom gradu Kramatorsku, u kojem je poginulo najmanje 50 civila, Zelenskij je dao veliki intervju za njemački Bild.

- Ne mogu više plakati, ja više ne plačem - odgovorio je ukrajinski čelnik na pitanje novinara plače li još uvijek kada dođe do pokolja poput nedavnih u Kramatorsku i Buči.

10:45 Zamjenica premijera rekla je kako očekuje da će Ukrajina dobiti status zemlje kandidata za članstvo u EU u lipnju.

Olga Stefanishyna, zamjenica ukrajinskog premijera za europske i euroatlantske integracije, rekla je da je njezina zemlja "spremna brzo krenuti" sa svojom kandidaturom za članstvom u Europskoj uniji.

10:19 "Ukrajinci trebaju znati - ako se Maruipolj ne preda bit će uništen"

Na Telegramu je ratni dopisnik kanala Rossiya, Aleksandar Sladkov, rekao da bi se o uništenju Mariupolja trebalo izvijestiti kako bi ljudi u velikim ukrajinskim gradovima znali - "ako se grad ne preda, bit će uništen".

On Telegram, Rossiya channel's war correspondent Aleksandr Sladkov says the destruction of Mariupol should be reported so that people in large Ukrainian cities know - "if the city doesn't surrender, it will be annihilated".



Sounds to me like a call for crimes against humanity. pic.twitter.com/gEYvkCviCh