Zelenski: Rusiji je cilj Europa, NATO najavio stalnu vojnu prisutnost na istočnim granicama

Danas je 46. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina je službeno zabranila sav uvoz iz Rusije, jednog od njezinih ključnih trgovinskih partnera prije rata, s godišnjom vrijednošću uvoza od oko šest milijardi dolara, te pozvala druge zemlje da slijede taj primjer. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da NATO radi na planovima o stalnoj vojnoj prisutnosti na svojim istočnim granicama, u kontekstu suočavanja s eventualnom ruskom agresijom.

Ključni događaji:

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio još oružja za Ukrajinu i potpuni embargo Zapada na ruske energente

Ukrajina potpuno zabranila sav uvoz iz Rusije

NATO radi na planovima o stalnoj vojnoj prisutnosti na istočnim granicama

Tijek događaja:

8:25 U Ukrajini poginuo još jedan ruski general

Prema nepotvrđenim izvještajima, još je jedan visoki ruski general poginuo u bitci u Ukrajini. Pukovnik Alexander Bespalov, zapovjednik 59. gardijske tenkovske pukovnije, navodno je ubijen u borbi ukrajinskih obrambenih snaga.

Russian Colonel Alexander Bespalov, the commander of the 59th Guards Tank Regiment (part of the 144th Guards Motorized Rifle Division), has been killed in battle by the Ukrainian Army. pic.twitter.com/jLMFi93hGY — Visegrád 24 (@visegrad24) April 10, 2022

Bio bi to deveti pukovnik kojeg je ruski predsjednik Vladimir Putin izgubio od početka ruske invazije na Ukrajinu.

8:22 Danas evakuacija Luganska

Stanovnici opkoljene regije Lugansk u istočnoj Ukrajini moći će danas evakuirati to područje s devet vlakova spremnih za bijeg civila, rekao je regionalni guverner Luganska. Rano jutros objavio je tu vijest na Telegramu, a većina vlakova kreće za gradove na zapadu kao što je Lavov.

8:04 Gradovi i sela oko Kijeva ostali su razoreni nakon neuspjelog ruskog pokušaja zauzimanja glavnog grada. Rusko povlačenje otkrilo je mnoštvo civilnih smrtnih slučajeva i razaranja nanesenih kućama, stambenim zgradama i civilnoj infrastrukturi. Evo kako izgleda Borodjanka.

Foto: Stringer/REUTERS Rescuers remove debris of a residential building destroyed during Russia?s invasion in the town of Borodianka, Kyiv region, Ukraine April 9, 2022. REUTERS/Vladyslav Musiienko Photo: Stringer/REUTERS Foto: Stringer/REUTERS A woman cries as she tries to find a body of her son among debris of a residential building destroyed during Russia?s invasion in the town of Borodianka, Kyiv region, Ukraine April 9, 2022. REUTERS/Vladyslav Musiienko Photo: Stringer/REUTERS

7:53 Stiže oružana i novčana infuzija Britanije

Boris Johnson obećao je veliku novu isporuku britanskog oružja i financijske pomoći kako bi se suprotstavio očekivanoj novoj fazi ruske vojne ofenzive.

The Ukrainians have the courage of a lion.



President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.



The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.



Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

Britanija će poslati 120 oklopnih vozila i nove protubrodske raketne sustave u Ukrajinu. Projektili mogu napraviti ozbiljnu štetu ruskim ratnim brodovima i mogli bi se upotrijebiti za borbu protiv opsade ruske mornarice crnomorskih luka. UK je prošlog tjedna obećao vojnu pomoć u iznosu od 100 milijuna funti, uključujući još 800 protutenkovskih projektila, više protuzračnog oružja, "dronove samoubojice", koji lebde nad bojnim poljem prije napada na metu, te kacige, pancire i naočale za noćno gledanje.

7:45 U jarku benzinske postaje pronađena grobnica

Nedavno je otkrivena grobnica s desecima ukrajinskih civila u Buzovi, oslobođenom selu u blizini glavnog grada Kijeva, rekli su lokalni dužnosnici. Taras Didič, čelnik zajednice Dmitrivka koja uključuje Buzova i nekoliko drugih obližnjih sela, rekao je ukrajinskoj televiziji da su tijela pronađena u jarku blizu benzinske crpke. Broj poginulih tek treba biti potvrđen.

- Sada se vraćamo u život, ali za vrijeme okupacije imali smo svoja 'žarišta', poginuli su mnogi civili - rekao je Didič.

Kako se gradovi vraćaju pod ukrajinsku kontrolu, otkrića masovnih grobnica i civilnih žrtava izazvala su val međunarodne osude, posebice zbog smrti u gradu Buča.

7:30 Ukrajina zabranila sav uvoz iz Rusije

Ukrajina je službeno zabranila sav uvoz iz Rusije, jednog od njezinih ključnih trgovinskih partnera prije rata, s godišnjom vrijednošću uvoza od oko šest milijardi dolara, te pozvala druge zemlje da slijede taj primjer i uvedu oštrije ekonomske sankcije Moskvi.

Od 24. veljače i početka ruske invazije na Ukrajinu, razmjena roba i usluga između dviju susjednih zemalja praktički nije postojala, no subotnji potez podrazumijeva i zakonsku zabranu uvoza iz Rusije, piše Reuters.

- Proračun neprijatelja neće primati naša sredstva, što će smanjiti njegov potencijal za financiranje rata - napisala je ministrica gospodarstva Julia Sviridenko na Facebooku.

Smatra i da takav korak može poslužiti kao primjer zapadnim partnerima Ukrajine i potaknuti ih na snažnije sankcije protiv Rusije, uključujući i embargo na uvoz ruskih energentata i izolaciju svih ruskih banaka.

7:26 Rusi improviziranim eksplozivima slabe ukrajinski moral

Ruske snage nastavljaju koristiti improvizirane eksplozivne naprave, posljedica čega su ljudske žrtve i materijalna šteta, a cilj im je i slabljenje morala te suzbijanje ukrajinske borbe za slobodu, objavilo je u subotu britansko ministarstvo obrane.

Kako je navedeno, ruske snage nastavljaju napadati infrastrukturne ciljeve, pri čemu postoji visoki rizik da civili budu kolateralna šteta. Istaknuto je i da su ruskim napuštanjem sjevera Ukrajine ostali dokazi o "nerazmjernim" napadima na civile. Rusi negiraju napade na civile.

7:20 Ruski konvoj kod Harkiva

Satelitske snimke tvrtke Maxar Technologies pokazuju desetak kilometara dugačak rusko vojni konvoj istočno od Harkiva. Maxarove snimke nastale su petak, 8. travnja kod grada Velki Burluk, istočno od Harkiva, piše CNN.

Konvoj je sadržavao oklopna vozila, kamione, artiljeriju te dodatnu vojnu opremu, a kretao se prema jugu.

7:03 Stoltenberg: stalna vojna prisutnosn na istočnim granicama NATO-a

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je za britanski Telegraph da NATO radi na planovima o stalnoj vojnoj prisutnosti na svojim istočnim granicama, a u kontekstu suočavanja s eventualnom ruskom agresijom. NATO je "usred temeljne transformacije" koja će imati "dugoročne posljedice" po postupke ruskog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je Stoltenberg.

- Svjedočimo novoj stvarnosti, "novom normalnom" za europsku sigurnost. Stoga smo zatražili od naših vojnih zapovjednika da pruže opcije za ono što nazivamo resetiranjem, to jest dugoročnom prilagodbom NATO-a - rekao je Stoltenberg, apostrofirajući da bi vojne trupe u istočnoeuropskim zemljama članicama trebale postati "punopravno sredstvo odvraćanja".

Stoltenberg, koji bi zbog situacije u Ukrajini mogao dobiti produljenje mandata na čelu saveza za godinu dana, u razgovoru je otkrio da će odluke o svemu biti donesene na summitu NATO-a koji će se u lipnju održati u Madridu.

7:00 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je u subotu da ruska agresija nikada nije bila ograničena samo na Ukrajinu i da joj je meta cijela Europa.

Zelenski je u obraćanju u subotu kasno navečer rekao da je ruska upotreba sile "katastrofa koja će neizbježno pogoditi sve".

- Namjere ruske agresije nisu ograničene samo na Ukrajinu. Europa je meta za Rusiju - ustvrdio je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je rekao da si Rusija još uvijek može "priuštiti živjeti u iluzijama".

- To znači da trebamo još više sankcija i još više oružja za našu državu - apelirao je.

Nakon povlačenja od Kijeva, ruske snage gomilaju se na istoku zemlje, a Zelenski je poručio da je Ukrajina spremna za tešku bitku s agresorom.