Najnovija karta ruskih napada u Ukrajini: Mariupolj još uvijek nije pod ruskom kontrolom

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je kartu koja prikazuje najnoviju situaciju u Ukrajini. Danas, 45. dana ruske invazije, Rusija kontrolira gotovo cijeli južni i jugoistočni dio Ukrajine. Naime, pod ruskom je kontrolom područje sjeverno od Krima, uključujući Herson i Melitopolj, potom Donbas i istočno područje zemlje sjeverno od Iziuma.

Mariupolj, južni grad koji je na udaru od početka invazije, na karti britanskog ministarstva označen je kao "sporno područje". On je jedini i u potpunosti okružen.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8sbCf64ShR



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7YPypk7nz6