Ruski prevoditelj: 'Mlađi trebaju na bojište, ne 40-godišnjaci. Ako oni umru, ženi i djeci treba plaćati'

Prevoditelj i aktivist Dmitri Pučkov, poznat kao "Goblin", naveo je kako bi mlađe muškarce trebalo uvježbavati i slati u borbu jer oni nemaju žene i djecu kojima bi se trebalo plaćati ako poginu. Također, smatra da Rusi od 40 i više godina imaju zdravstvenih poteškoća nakon neprestane konzumacije alkohola. Snimku njegove izjave na Twitteru je objavila Julia Davis, osnivačica Russian Media Monitora.

- Morat ćemo stvoriti vojsku normalnih ljudi gdje će morati služiti svi koji su u formi. Morat će služiti minimalno dvije ili tri godine, ne može ih se istrenirati u kraćem periodu - rekao je Pučkov govoreći o nedostatku snaga.

Meanwhile in Russia: a pundit argues that younger men should be trained and sent into combat, so there are no widows or children to pay when they get killed. Another argument is that Russians over 40 are too worn out by alcohol consumption to run, jump or be any good in combat. pic.twitter.com/mlJWgSCNuR