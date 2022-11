Međunarodna istraga: šverca li se ruska nafta prema SAD-u hrvatskim tankerima?

Krše li neki hrvatski brodari sankcije prema Rusiji? Prevoze li i rusku naftu u SAD? Ako je to istina, je li riječ o ratnom profiterstvu i jesu li u tom slučaju sa svime upoznate i hrvatske obavještajne službe? Znaju li one, a time i državni vrh, tko se bogati na ukrajinskoj nesreći i kamo vodi trag novca?



Večernji list ovih je dana dobio dojavu da se ruska nafta prevozi do Malte i Afrike, da se potom prekrca s broda na brod, a onda "prekucavanjem" krivotvore papiri kako bi se zataškalo porijeklo nafte i s njom krenulo dalje te zaradilo novac tamo gdje ona, s obzirom na sankcije, ne bi smjela stići. Uz tvrdnju da to rade mnogi brodari iz EU, istaknuto nam je da to rade i neki Hrvati, i to u vrijeme dok EU nominalno sankcionira Rusiju. Valja naglasiti i to da je Večernji list dobio informaciju iz Zadra, u kojem je sjedište najjačeg hrvatskog brodara Tankerske plovidbe. Stoga smo i njih pitali znaju li nešto o tome, a pokušali smo provjeriti i rutu njihovih brodova u posljednje vrijeme, odnosno jesu li, kao i mnogi drugi, i njihovi tankeri bili na ruti za Maltu, Vallettu, gdje se sve navodno posljednjih mjeseci i odvijalo. Pitanja i dijelove iskaza koje su novinaru Večernjeg lista rekli "ljudi s mora" o navodnom švercu ruske nafte poslali smo i svim relevantnim hrvatskim i međunarodnim institucijama, ali i ljudima iz naftnog biznisa, Davoru Šternu, bivšem ministru gospodarstva i dugogodišnjem čelniku Ine koji je vodio i njezinu podružnicu u Moskvi, te generalu Ivanu Čermaku, vlasniku Delta Oil Internationala, kompanije koja se bavi kupnjom, dovozom i skladištenjem sirove nafte.