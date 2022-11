Zelenski: Ukrajina se priprema za nove napade; Buknuo požar u zgradi željeznice u Donjecku

Volodimir Zelenski u svom noćnom obraćanju kazao je kako Rusija namjerava upotrijebiti iranske projektile za moguće napade na ukrajinsku infrastrukturu, posebice energetski sektor. Stanovnici glavnog grada Ukrajine upozoreni su da se ove zime "pripreme na najgore" ako Rusija nastavi s udarima na energetsku infrastrukturu zemlje. Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva, pozvao je ljude u gradu da "što više štede struju jer je situacija i dalje teška". U petak je 450.000 ljudi u glavnom gradu bilo bez struje.

Ruske snage tvrde kako su Ukrajinci raketama oštetili okupiranu branu u Novoj Kahovkoj, pišu ruske agencije u nedjelju. Agencija TASS prenosi izjavu hitnih službi da je brana pogođena i oštećena raketom iz HIMARS-a. Dužnosnik je rekao kako je to bio "pokušaj stvaranja uvjeta za humanitarnu katastrofu“ probijanjem brane.

Tijek događaja:

07:15 - U zgradi uprave željeznice u Donjecku izbio je požar nakon što su je granatirale ukrajinske oružane jedinice, piše ruska agencija TASS i dodaje kako je središnji dio zgrade oštećen. U gradu se dogodilo pet eksplozija, javio je ranije TASS.

