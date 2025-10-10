Naši Portali
JEFTINA OPCIJA

Rusija sve više koristi Shahede za napade na prvim linijama bojišta

Autor
Danijel Prerad
10.10.2025.
u 13:54

Dronovi Shahed iranskog dizajna dolaze u dvije glavne verzije: manja Shahed-131 i veća Shahed-136. Nakon što ih je 2022. godine u početku uvezla iz Irana, Rusija sada uglavnom upotrebljava domaće analogne verzije pod nazivom Geran-1 i Geran-2 - iako ih Ukrajinci u razgovoru još uvijek nazivaju "Shahed".

Rusija sve više upotrebljava dronove tipa Shahed za ciljanje ukrajinskih položaja na prvoj crti fronte, vjerojatno nastojeći sačuvati vođene klizne bombe KAB gdje je to moguće kako bi se pripremila za dugi rat koji je pred njom, rekli su vojnici i stručnjaci za Kyiv Independent. Time čuvaju od opasnosti i pilote vojnih zrakoplova koji izbacuju klizne bombe.

Ruske trupe već gotovo godinu dana koriste relativno jeftine samoubilačke dronove Shahed, ali čini se da grade dodatna mjesta za lansiranje, poput onog na okupiranom aerodromu u Luhansku, kako bi dodatno intenzivirali korištenje dronova, prema riječima ukrajinskog stručnjaka za zrakoplovstvo Anatolija Hrapčinskog.

Ključne riječi
Shahed Rusija dron

