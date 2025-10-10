Rusija sve više koristi Shahede za napade na prvim linijama bojišta

Rusija sve više upotrebljava dronove tipa Shahed za ciljanje ukrajinskih položaja na prvoj crti fronte, vjerojatno nastojeći sačuvati vođene klizne bombe KAB gdje je to moguće kako bi se pripremila za dugi rat koji je pred njom, rekli su vojnici i stručnjaci za Kyiv Independent. Time čuvaju od opasnosti i pilote vojnih zrakoplova koji izbacuju klizne bombe.
Ruske trupe već gotovo godinu dana koriste relativno jeftine samoubilačke dronove Shahed, ali čini se da grade dodatna mjesta za lansiranje, poput onog na okupiranom aerodromu u Luhansku, kako bi dodatno intenzivirali korištenje dronova, prema riječima ukrajinskog stručnjaka za zrakoplovstvo Anatolija Hrapčinskog.
