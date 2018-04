Rusija izvozi više hrane nego oružja

Na prvu, zaključili bismo da se ruski izvoz ponajviše temelji na naoružanju i obrambenoj tehnologiji. No, Vladimir Putin prošli je mjesec prikazao sasvim drukčije brojke.

– Danas izvoz poljoprivrednih proizvoda nadmašuje izvoz naoružanja za više od trećine, od poljoprivrede prihodujemo 28,8 milijardi dolara, a 15,6 milijardi od obrambene industrije – rekao je ruski predsjednik krasondarskim farmerima.

Zrakoplovna tehnika

Ako je tako, onda je riječ zaista o snažnom rastu koji nadmašuje sve prognoze koje su ionako bile optimistične. Jer, potkraj prošle godine ruska državna novinska agencija TASS objavila je da bi ruski izvoz hrane mogao dosegnuti 20 milijardi dolara. U toj vijesti stoji da se taj izvoz povećao tri i pol puta u deset godina. Očekivalo se nakon prvog tromjesečja prošle godine da će izvoz poljoprivrednih proizvoda dosegnuti 21,5 milijardi dolara u pet godina. No, kako kaže Putin, Rusija se već sada pretvorila u svjetsku poljoprivrednu velesilu. To zapravo i nije nova vijest, u medijima se već 2016. godine moglo naći da izvoz ruske hrane premašuje izvoz oružja. No, novost je da je u izvozu žita Rusija sada prva u svijetu, nadmašila je SAD koji je godinama bio vodeći. Od 2006. Rusija je gotovo udvostručila proizvodnju žita, s 44,5 milijuna tona na 85 milijuna tona koliko bi trebalo roditi do kraja ove godine, dok se izvoz više nego utrostručio, sa 10,6 milijuna tona na 36 milijuna tona u istom razdoblju.

Motiv je snažnog rasta ruske proizvodnje jasan – sankcije čine svoje, Putin želi postići samodostatnost. Tako se taj rast ne odnosi samo na žito nego i na mesne prerađevine. Na tablici svjetskih proizvođača stočne hrane Rusija je skočila sa sedmog na četvrto mjesto, povećanje je 2017. godine iznosilo 19 posto, ukupno 37,6 milijuna tona. Očita je, dakle, ambicija da se samodostatnost ostvari i u proizvodnji mesa.

No, sve to ne znači da Rusija ne izvozi oružje. Dapače, ovotjedni podatak iz ruskog ministarstva trgovine govori o tome da je izvoz zrakoplovne tehnike porastao 2017. za 46 posto. Lani su ruske tvrtke napravile i prodale 133 zrakoplova i 213 helikoptera, u što, primjerice, spadaju putnički avioni SSJ-100, lovac Su-30SM, multifunkcionalni lovac M2. Ove godine ruske vlasti očekuju da se napravi 135 zrakoplova i 234 helikoptera. Kao poseban uspjeh navodi se testiranje novog putničkog zrakoplova MC-21 koji može nositi 211 putnika a za koji se nadaju da bi mogao biti ozbiljna konkurencija zapadnim avionima tipa Boeing 737, Airbus A320 te kineskom Comac C919. Iako su na snazi sankcije američke administracije koje pogađaju 39 ruskih tvrki koje se bave izvozom naoružanja, ipak ruski izvoz vojne tehnike raste treću godinu zaredom.

Uspjeh u Siriji

Od 2001. je Rosoboronexport, državna tvrtka za izvoz naoružanja, isporučio tehnike u vrijednosti od 45 milijardi dolara. Posljednje vijesti govore da je tvrtka ponudila tržištu protuzračni sustav srednjeg dometa Buk-M3 koji ima 50 posto veći domet od prethodnika Buk-M2E, mete gađa na udaljenosti od 65 km. Ako su točne tvrdnje sirijske vojske da je sustavom Buk-M2E srušeno najviše američkih raketa u posljednjem napadu, čak 24, uz učinkovitost od 82,75 posto, onda je lako zaključiti zašto su ruski sustavi tako traženi. Prema Rosoboronexportu, zbog uspjeha na sirijskim bojištima to se pogotovo odnosi na zrakoplove Su-30 i Su-35 te helikoptere Mi-28NE, Ka-52 i Mi-17.