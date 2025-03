Rusi nikad čvršće stali uz Milorada Dodika: 'Želja da se ukine RS imat će najozbiljnije posljedice'

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova jučer je u Moskvi odgovarajući na pitanja novinara govorila i o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Njezina poruka objavljena je na Facebook stranici Ambasade Ruske Federacije u BiH, javlja Klix.ba.

"Danas smo dotaknuli ovu temu. Redovito to komentiramo. Ovo je pravo pravno bezakonje. Sjećam se kako su prije samo nekoliko godina mnogi novinari, pokazujući gađenje, govorili da takvu riječ ne treba uvrštavati u diplomatski rječnik. Ne, neophodno je. To je ono što jest – pravno bezakonje, koje je dugo vremena podvrgavalo "hajci" legalno izabranog predstavnika srpskog naroda. Da podsjetim da je riječ o osobi koja je legalno izabrana za predstavnika srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Sve se to događa u pozadini i u kontekstu velike političke kampanje protiv Republike Srpske. Odnosno, to nisu samo neki pojedinačni problemi koje "netko ima s nekim". Očito, kada politizacija doslovno uništava vladavinu prava, to je globalni politički napad na etnokulturnu jedinicu, na ljude koje predstavlja Milorad Dodik. U ovom nizu ima još nespretnih nastojanja da se Predsjednika Republike Srpske i njegove suborce optuži za "pokušaj podrivanja ustavnog poretka" i ukloni s "političke scene" njega, kao i one koji ometaju provođenje euroatlantske agende u Bosni i Hercegovini. Ne nameće se jednostavno – prisilno se instalira odozgo. Čini se da je puno toga u pitanju, pa se silom, suprotno zakonu i redu, moralu i etici, zdravom razumu, sve to "gura" na tako užasan način. Žalimo što bosanski pravosudni sustav, koji je osmišljen da štiti prava i slobode sadržane u Daytonskom mirovnom sporazumu iz 1995. godine, kao i temeljna načela ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i dva entiteta Bosne i Hercegovine sa širokim ustavnim ovlastima, koristi se za obračun s protivnicima. Više puta smo upozoravali i ponovit ćemo: želja (kako dobro razumijemo) da se "ukine" Republika Srpska imat će najozbiljnije posljedice po mir, sigurnost i stabilnost u BiH i na Balkanu u cjelini. Kao jedan od jamaca Daytonskog sporazuma, inzistiramo na hitnom prekidu politički motiviranog progona legitimnih vođa Republike Srpske, vraćanju situacije u pravno polje, obnavljanju dijaloga među narodima Bosne i Hercegovine, te otklanjanju opasnog i destruktivnog uplitanja zapadnih sila. Predsjednika Milorada Dodika i njegove suradnike poznajemo kao istinske domoljube svog naroda. Svaki pokušaj izmišljanja "priča" o njima i njihovim vezama s našom zemljom lomi se samo zahvaljujući njihovom istinskom domoljublju prema svojim sunarodnjacima, sugrađanima, predstavnicima naroda koji im je povjerio najvažnije ovlasti i odgovornost za odlučivanje o njihovim sudbinama (tako dugotrpnim, tako teškim). Sve što Predsjednik Milorad Dodik i njegovi suborci rade na vanjskoj "konturi" ima za cilj ne samo (u tome nema ničeg lošeg – samo dobro) i ne isključivo razvijanje odnosa, održavanje prijateljskih, obostrano korisnih kontakata, već, prije svega, ostvarivanje prava i sloboda svog naroda. Mislim da se oni tako mogu nazvati – borci za prava i interese srpskog naroda. Iskreno želim i vjerujem da će uspjeti časno i dostojanstveno savladati sve spletke, poteškoće i sva iskušenja koja su ih zadesila", stoji u objavi.

Podsjetimo,Tužiteljstvo BiH naložilo je privođenje čelnika RS-a Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine RS Nenada Stevandića i to zbog ''napada na ustavni poredak''. Prema Zakonu o kaznenom postupku, to bi trebala provoditi pravosudna policija uz pomoć bilo koje policijske agencije. S tim u vezi, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) već je dobila nalog za pomoć pravosudnoj policiji. Dodik je jučer na sjednici Narodne skupštine RS da su njemu, premijeru RS Radovanu Viškoviću i predsjedniku NSRS Nenadu Stevandiću određen pritvor.