RUŠI SE I U UVALI PALADINKA

Bageri na najpoznatijoj party plaži u Hrvatskoj: Srušit će 124 objekta

Autor
Snježana Bičak
21.10.2025.
u 21:50

Ove je godine DIRH u čak 20 kampova utvrdio povrede propisa. Rješenja o uklanjanju ima čak 677 glamping šatora, mobilnih kućica

I popularna plaža Zrće u Novalji na otoku Pagu, našla se pod bagerima Državnog inspektorata. – U sljedeća tri tjedna bit će uklonjena 124 bespravno sagrađena objekta na Zrću. Rezultat je to višemjesečnog postupanja građevinske inspekcije Državnog inspektorata na jednoj od najpoznatijih 'party plaža' u Hrvatskoj. U danima koji dolaze bit će uklonjeno 119 građevina izgrađenih unutar kampa te pet bespravno izgrađenih objekata ugostiteljske namjene – navode iz DIRH-a. Napominju da je riječ o akciji nakon provedenih inspekcijskih očevida i nadzora građevinske inspekcije krajem lipnja ove godine u kojima je utvrđeno da je investitor izveo građevinske radove bez pravomoćne građevinske dozvole u izvan građevinskom području; 119 objekata unutar kampa, te pet objekata ugostiteljske namjene.

Za četiri građevine inspektori su utvrdili da su izgrađene bez građevinske dozvole dijelom na pomorskom dobru, odnosno u izvan građevinskom području. Za posljednji, peti objekt rješenje o uklanjanju doneseno je vlasniku radi bespravno rekonstruiranog dijela ozakonjene građevine ugostiteljske namjene u izvan građevinskom području. Objekte uklanja država na trošak vlasnika, a vrijednost radova je gotovo 720.000 EUR-a bez PDV-a. Iz DIRH-a dodaju i da će se na otoku Pagu, osim na Zrću bespravno izgrađeni objekti uklanjati i u uvali Paladinka gdje će do kraja studenoga biti uklonjeno 60 različitih građevina unutar kampa i to kuće s bazenima, skladišne građevine, potporni zidovi, električne i komunikacijske instalacije kampa, cjevovodi i rasvjeta.

– Ove objekte investitor je izgradio bez pravomoćne građevinske dozvole u području šumskog zemljišta. Istodobno, na području Kolana započet će uklanjanje osam objekata; stambene građevine, glamping šatori te ogradni zidovi unutar kampa izgrađeni izvan građevinskog područja bez pravomoćne građevinske dozvole. Svi objekti bit će uklonjeni o trošku vlasnika, bespravnih graditelja, a vrijednost radova je gotovo 290.000 EUR-a bez PDV-a – dodaju iz inspektorata i napominju da pojačano postupaju po kampovima diljem obale u vezi s građenjem novih ili proširenja postojećih kampova, gdje se bez ishođene lokacijske i građevinske dozvole nalaze mobilne i druge kućice, glamping šatori, bazeni te su izvedeni drugi bespravni zahvati u prostoru. – Ove godine je u čak 20 kampova utvrđena povreda propisa o gradnji. Donesena su rješenja o uklanjanju ukupno 677 nezakonito izgrađenih mobil-homova, glamping šatora, drugih građevina za iznajmljivanje s bazenima te popratnih sadržaja za rekreaciju. Do sada je u šest kampova uklonjeno 187 građevina – poručuju iz DIRH-a.

Ključne riječi
uklanjanje objekata kampovi Inspekcija bespravna gradnja Zrće

SL
slavenZadravec
22:30 21.10.2025.

Što je sa zaradom ostvarenom korištenjem bespravno izgrađenih objekata? Što je s kaznama za ilegalnu gradnju? Što je s predstavnicima vlasti tijekom koje su se događale te ilegalne aktivnosti?

