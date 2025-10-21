Ne riskirajte kaznu: Ministarstvo pojasnilo tko može raditi na blagdan Svih svetih

Ministarstvo gospodarstva izvijestilo je da je u Narodnim novinama objavljena Vladina odluka o prodajnim objektima koji mogu obavljati djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na blagdan Svi sveti, napomenuvši da prodaja u ostalim prodajnim objektima na taj dan nije dozvoljena te da će nadzor nad provedbom odluke provoditi tržišni inspektori.

Tom odlukom, podsjećaju, određuju se prodajni objekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na taj blagdan radi opskrbe potrošača tradicionalno određenim proizvodima, a riječ je o specijaliziranim prodavaonicama i oblicima prodaje izvan prodavaonica poput klupa, štandova i sl., kojima se omogućuje obavljanje djelatnosti trgovine u dan blagdana.



"Ta Odluka donesena je radi opskrbe potrošača tradicionalno određenim proizvodima na dan blagdana 1. studenoga 2025. - Svi sveti, budući da je upravo navedeni blagdan tradicionalno dan najvećeg posjeta grobljima. Odlukom Vlade omogućuje se prodaja cvijeća, cvjetnih aranžmana - buketa (svježih, suhih i umjetnih), vijenaca, svijeća i lampaša te povezanih prigodnih proizvoda vezano uz blagdan (spužve, vaze, posude, ukrasi i sl.) pod istim uvjetima specijaliziranim prodavaonicama i oblicima prodaje izvan prodavaonica poput klupa, štandova i sl.", navode iz Ministarstva u obrazloženju te odluke.

Također, napominju da nisu dozvoljene zlouporabe i kršenje Zakona o trgovini na način da se djelatnost trgovine određenim proizvodima na blagdan 1. studenoga - Svi sveti obavlja u ostalim prodajnim objektima koji nisu određeni tom odlukom. Upozoravaju da inspekcijski nadzor nad provedbom te odluke obavljaju tržišni inspektori tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.