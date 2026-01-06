Roditelji koji su pokapali bebu nisu mogli ući u grobnu kuću

Zamjenik međimurskog župana iz redova romske nacionalne manjine Elvis Kralj reagirao je na slučaj u Gornjem Hrašćanu u općini Nedelišće, gdje je za vrijeme posljednjeg ispraćaja bebe roditeljima i obitelji bio onemogućen pristup grobnoj kući, pa su na početak pogrebne povorke čekali vani na hladnoći.

"Izražavam duboku zabrinutost i najoštrije osuđujem svaki oblik diskriminacije prema romskoj nacionalnoj manjini. Neprihvatljivo je da se, u bilo kojem kontekstu, onemogući dostojanstven posljednji ispraćaj, osobito u ovako bolnim trenucima za obitelj. Naglašavam kako poštivanje zakonskih propisa, regulativa te ispunjavanje svih prava, ali i obveza, mora vrijediti jednako za sve građane, bez iznimke. Samo uz međusobno poštovanje, odgovornost i dosljednu primjenu zakona možemo graditi društvo utemeljeno na jednakosti i dostojanstvu svakog čovjeka. Diskriminaciju u našoj Županiji ne doživljavaju samo Romi, već i pripadnici drugih nacionalnih manjina, kao i pripadnici većinskog stanovništva. Smatram da se ovim pitanjima ozbiljno trebaju baviti državne institucije. S obzirom na nedavni slučaj, problem diskriminacije građana Međimurske županije bit će na dnevnom redu predstojeće tematske sjednice Koordinacije za zaštitu ljudskih prava Međimurske županije. U dosadašnjem radu primio sam optužbe i prijave za kršenje ljudskih prava, među kojima su i one vezane uz obrazovanje i zapošljavanje, što je očiti pokazatelj da je stanje ljudskih prava u našoj Županiji na nezavidnoj razini. Oduzimanje prava na jednakost, pripadnicima romske nacionalne manjine otežava put prema uspješnoj integraciji, socijalizaciji i stvaranju uvjeta za normalan suživot s većinskim stanovništvom. Upućujem molbu svim građanima da svaki oblik diskriminacije pravovremeno prijave državnim institucijama i županijskoj Koordinaciji za zaštitu ljudskih prava, kako bismo na vrijeme reagirali i suprotstavili se svakom obliku neprimjerenog ponašanja usmjerenog protiv ljudskoga dostojanstva. Također, apeliram na državne institucije za temeljitije obavljanje funkcija, ali i na građane, koji često svjesno, ali i nesvjesno, provode diskriminaciju samo zato što je netko drugačije vjere, boje kože ili nacionalnosti. Suzbijanje diskriminacije svima nam je u interesu jer pridonosi razvoju društva i povećava kvalitetu života u zajednici", naveo je Kralj u priopćenju.

U Gornjem Hrašćanu moglo se čuti da prema dogovoru mještana Romi ne mogu koristiti grobnu kuću jer nisu sudjelovali u njenoj izgradnji. To je, vele, nepisano pravilo u selu. Nazvali smo načelnika općine Nedelišće Nikolu Novaka, koji nam je kratko rekao da je na skijanju i da nema informacije o tom događaju. Grobljima u općini upravlja općinska tvrtka Ned-kom.