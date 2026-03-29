Robert F. Kennedy Jr. tvrdi da je Trump na papirnatom podmetaču nacrtao savršenu kartu Bliskog istoka

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. na konferenciji CPAC u Teksasu izrazio je snažnu podršku Donaldu Trumpu, istaknuvši ga kao političara iznimnog znanja i izraženog instinkta. Ovogodišnji CPAC 2026 održava se od 25. do 28. ožujka u Grapevineu, a Kennedy je bio jedan od govornika.

Naglasio je kako Trump posjeduje "enciklopedijsko, gotovo molekularno znanje" o širokom spektru tema, od glazbe i Broadwaya do sporta, poslovanja i Wall Streeta. Prisjetio se i anegdote iz predsjedničke kampanje, tvrdeći da je Trump tijekom leta, uz McDonald's i Colu, markerom na poleđini papirnatog podmetača nacrtao "savršenu kartu Bliskog istoka" te označio vojne snage svake zemlje uz granice. Kennedy je rekao da ga je taj trenutak potaknuo da preispita svoje ranije mišljenje o Trumpu, opisujući ga pritom kao političara koji ima "izvanrednu dubinu znanja" o funkcioniranju državnih institucija i "instinkt za donošenje dobrih odluka".

RFK JR: One time, Trump grabbed a placemat, turned it over, took a Sharpie, and drew a perfect map of the Middle East. Then he marked the troop strength of every country along each border on that map.. pic.twitter.com/6o4PD3xS2G — Acyn (@Acyn) March 28, 2026

U još jednoj izjavi istaknuo je da je Trumpovo razumijevanje uporabe moći među najistaknutijima u američkoj povijesti. Usporedio ga je sa svojim stricem Johnom F. Kennedyjem te zaključio da Trump "vjerojatno bolje razumije uporabu moći od bilo kojeg predsjednika kojeg smo imali barem od Roosevelta, a možda i u američkoj povijesti".