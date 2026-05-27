Potajno se gradi veliki europski špijunski centar? Cure detalji plana

Europska služba za vanjsko djelovanje planira značajno proširiti svoj obavještajni analitički centar INTCEN, kako bi učvrstila poziciju Bruxellesa kao središta za razmjenu tajnih informacija među članicama EU-a. Prema informacijama tri visoka dužnosnika EU-a upućena u planove, EEAS namjerava INTCEN-u dodijeliti vlastiti odjel za ljudske resurse te samostalnu IT infrastrukturu. Time bi se ova dosad relativno marginalna jedinica dobila veću birokratsku težinu unutar europskih institucija. INTCEN trenutno nema operativne ovlasti za prikupljanje obavještajnih podataka na terenu. Njegova uloga ograničena je na analizu informacija koje dobrovoljno dostavljaju nacionalne obavještajne službe članica te na izradu procjena koje se dostavljaju visokim dužnosnicima EEAS-a, Europske komisije i Europskog vijeća, piše Politico.

Ovaj potez dolazi nakon što je prošle godine predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pokušala osnovati vlastitu obavještajnu jedinicu izravno pod svojim kabinetom. Taj plan izazvao je snažan otpor nacionalnih prijestolnica i samog EEAS-a, pa ga je Komisija bila prisiljena znatno smanjiti. Nova Europska sigurnosna strategija, koju zajednički pripremaju Komisija i EEAS, očekuje se ovog ljeta. Strategija će imati širok pristup sigurnosti, od klasične obrane preko ekonomske sigurnosti, opskrbnih lanaca i pripravnosti, do partnerstava s trećim zemljama. Dokument bi trebao sadržavati geopolitičku procjenu prijetnji, stanje europske sigurnosti te do deset ključnih prijedloga za reformu, među kojima je i jačanje INTCEN-a.

Unatoč nastojanjima Bruxellesa, mnoge nacionalne obavještajne službe ostaju skeptične prema jačanju europske razine. Dva visoka dužnosnika europskih obavještajnih agencija rekli su za Politico da nacionalne službe i dalje radije zadržavaju najosjetljivije informacije za sebe. "Mi smo partneri, ali nismo prijatelji", rekao je jedan od njih.

Estonski šef vanjske obavještajne službe Kaupo Rosin podržava bližu suradnju, ali odbacuje ideje o stvaranju europske inačiceFinski obavještajni čelnik Juha Martelius također je upozorio da Ugovorima EU-a nije predviđeno da Bruxelles upravlja nacionalnim obavještajnim aktivnostima. Glasnogovornica EEAS-a Anita Hipper nije potvrdila konkretne planove za proširenje INTCEN-a, navodeći da se osoblje i IT resursi ionako vode na razini cijele službe.