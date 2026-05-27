Tanker prijavio vanjsku eksploziju kod obale Omana

Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) objavile su u utorak da je tanker prijavio vanjsku eksploziju na lijevoj strani plovila, 60 nautičkih milja od glavnog grada Omana. UKMTO navodi da su plovilo ⁠Olympic Life i njegova posada sigurni, iako je tanker izvijestio da je dio goriva ispušten u more. Uzrok incidenta nije poznat.

Prema podacima o praćenju plovila MarineTraffica, ⁠veliki teretni brod u grčkom vlasništvu plovio je pored Muscata, isplovljavajući iz Omanskog zaljeva i ‌nije prevozio teret. Tehnički upravitelj broda, ⁠Springfield Shipping, rekao je da je plovilo pogodio neidentificirani objekt, ali da je ostalo stabilno i operativno.