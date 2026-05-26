Dobrovoljac iz BiH koji ratuje za Rusiju osumnjičen za ratne zločine: Objavljeni detalji iz Ukrajine

Državljanin Bosne i Hercegovine Davor Savičić, koji se bori na strani ruske vojske u Ukrajini, službeno je osumnjičen za ratne zločine nad civilima, objavio je bosanskohercegovački portal Klix.ba pozivajući se na informacije iz Službenog glasnika Ukrajine. Prema navodima ukrajinskih vlasti, Savičić se tereti za okrutno postupanje prema civilnom stanovništvu, kršenje međunarodnog ratnog prava te sudjelovanje u ratnim zločinima tijekom prvih mjeseci ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Kako se navodi, od veljače do ožujka 2022. zapovijedao je jedinicom “Vukovi” koja je djelovala na području Kijeva u sastavu ruske vojne grupe “Vostok”. Danas je navodno pripadnik privatne vojne formacije “Redut”. Ukrajinska istraga protiv Savičića vodi se od 2024. godine, a novi detalji objavljeni su 26. svibnja 2026. preko organizacije “Knjiga krvnika ukrajinskog naroda”, projekta pokrenutog na inicijativu ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenski.

Istražitelji ga sumnjiče za niz zločina nad civilima na području Kijevske oblasti. Među ostalim, navodi se slučaj muškarca iz sela Fedorivka kojeg su ruski vojnici navodno zarobili, vezali i držali u šumi, gdje je satima bio prisiljen stajati uz ručnu bombu postavljenu iza leđa. Prema tvrdnjama ukrajinske strane, muškarac je potom danima bio zatočen gotovo bez hrane i vode nakon što je odbio suradnju i davanje izjava za ruske medije.

U drugom slučaju Savičića se sumnjiči za zlostavljanje žene iz sela Ivankiv, koju su ruski vojnici navodno oteli i nekoliko dana držali zatočenu u šumi. Tijekom ispitivanja od nje su tražene informacije o ukrajinskoj vojsci, a ukrajinska organizacija tvrdi da joj je prijetio i fizički je napadao. Prema podacima ukrajinskih vlasti, na ruskoj strani u ratu trenutno se bori oko 200 dobrovoljaca s Balkana, unatoč tome što je sudjelovanje na stranim ratištima zabranjeno zakonima većine država regije. Mediji u Bosni i Hercegovini i Srbiji ranije su pisali da je Savičić tijekom rata u BiH bio povezan sa Srpskom dobrovoljačkom gardom koju je vodio Željko Ražnatović Arkan. Ta se paravojna skupina dovodila u vezu s ratnim zločinima u više gradova Bosne i Hercegovine.