Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPERACIJA 'ČUDESNA ZEMLJA'

Portugalska policija razbila veliku mrežu legaliziranja ilegalnih imigranata

Police ready to resume search of Maddie McCann at a Portuguese dam
Stringer/REUTERS
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
27.05.2026.
u 03:00

Policija je izjavila da je operacija "Čudesna zemlja", provedena na periferiji Lisabona, usmjerena na kriminalnu skupinu koja se bavi ilegalnom imigracijom, krivotvorenjem dokumenata, računalnim prijevarama i pranjem novca.

Portugalska policija u utorak je priopćila da je razbila kriminalnu skupinu odgovornu za ilegalno reguliranje statusa oko 4000 migranata i uhitila dvojicu osumnjičenih vođa. Policija je izjavila da je operacija "Čudesna zemlja", provedena na periferiji Lisabona, usmjerena na kriminalnu skupinu koja se bavi ilegalnom imigracijom, krivotvorenjem dokumenata, računalnim prijevarama i pranjem novca. Navodi se da je ilegalno reguliranje statusa oko 4000 migranata posljednjih godina generiralo stotine tisuća eura nezakonite dobiti.

Vlada desnog centra pooštrila je imigracijsku politiku, uz obrazloženje da su rupe u sustavu izgrađenom pod prethodnom administracijom omogućile široko rasprostranjenu zlouporabu. Portugal, koji ima oko 10,5 milijuna stanovnika, posljednjih je godina zabilježio porast imigracije. Agencija za migracije AIMA procjenjuje da je prošle godine u zemlji legalno boravilo više od 1,5 milijuna stranih državljana, što je otprilike dvostruko više nego tri godine ranije.

Ključne riječi
policija migranti Portugal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!