Prijetnja ukrajinskog zapovjednika: 'Prvih 500 ciljeva već je na popisu. Nemojte nam stajati na putu'

Usred upozorenja Kijeva da bi Bjelorusija mogla biti dublje uvučena u ruski rat, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u Kijevu primio bjelorusku oporbenu čelnicu u njezinom prvom službenom posjetu samo nekoliko dana nakon masovnog napada Moskve. Svjatlana Tihanouskaja izjavila je da nitko ne može utjecati na bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka osim Vladimira Putina. "On će ispuniti sve Putinove naredbe, ali to čini protiv volje bjeloruskog naroda“, rekla je Tihanouskaja za Euronews.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron navodno je u nedjelju upozorio Lukašenka da ne pojačava sudjelovanje svoje zemlje u sveopćem ratu Rusije protiv Ukrajine. Kijev je izdao brojna upozorenja da Rusija možda priprema novu ofenzivu protiv sjeverne Ukrajine uz pomoć Bjelorusije. Dok je 2022. godine pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu, Moskva je koristila bjeloruski teritorij za prelazak ukrajinske granice i premještanje svojih snaga prema sjevernim regijama i glavnom gradu Kijevu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij prošli je tjedan izjavio da je Kijev spreman poduzeti "preventivne" mjere protiv Rusije i bjeloruskog vodstva zbog potencijalnih vojnih prijetnji sjevernoj Ukrajini. Kao i 2022., Lukašenko je porekao bilo kakve planove o uključivanju svoje zemlje u rat, osim ako se "ne izvrši agresija na (bjeloruski) teritorij", ukazujući ne samo na Ukrajinu, već i na baltičke države.

Sada je pak jedan visoki ukrajinski vojni zapovjednik uputio otvorenu i oštru poruku Lukašenku, savjetujući mu da se ne miješa u rat protiv Ukrajine. Robert "Madyar" Brovdi, zapovjednik Ukrajinskih snaga bespilotnih sustava, objavio je poruku na Facebooku u kojoj je direktno zaprijetio Bjelorusiji. "Prvih 500 ciljeva već je na popisu. Besplatan i vrlo praktičan savjet: ne stajte Ukrajini na put“, napisao je Brovdi.

U istoj objavi izrazio je podršku ukrajinskom narodu. Kyiv Post piše kako upozorenje dolazi nakon pojačanih napetosti na ukrajinsko-bjeloruskoj granici. Bjelorusija je posljednjih tjedana optuživala Ukrajinu za provokacije, dok je Kijev takve tvrdnje odbacivao. Ukrajinska Državna granična straža strogo je demantirala bjeloruske optužbe, a ukrajinska analitička skupina DeepState upozorila je da bi svaki pokušaj ofenzive s bjeloruskog teritorija za neprijatelja bio "jednosmjerno putovanje".

Podsjetimo, nedavno su Rusija i Bjelorusija izvele zajedničke vojne vježbe. Vlasti su priopćile da se provode nuklearne vježbe, usred zastoja s vojnim savezom NATO-om i zastoja s Washingtonom oko kontrole nuklearnog naoružanja.Rusija je prošle godine u Bjelorusiju rasporedila Orešnik, svoju najnoviju hipersoničnu raketu sposobnu za nuklearno oružje, čime je pojačala svoje rivalstvo sa zapadnim savezom. "Tijekom vježbe planirano je uvježbavanje problema vezanih uz isporuku nuklearnog streljiva i pripremu njihove upotrebe u suradnji s ruskom stranom", priopćilo je tada bjelorusko ministarstvo obrane. Planirana obuka "nije usmjerena protiv trećih zemalja i ne predstavlja prijetnju sigurnosti u regiji", objavljeno je na društvenim mrežama. Moskva je pak testirala svoju interkontinentalnu balističku raketu Sarmat sposobnu za nošenje nuklearnog oružja, nekoliko mjeseci nakon isteka posljednjeg ugovora kojim se ograničavao ruski i američki nuklearni arsenal.