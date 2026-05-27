Nazivaju ga 'zaboravljeni rak', a svakog dana u Hrvatskoj tri osobe suoče se s tom dijagnozom

- U Hrvatskoj se svaki dan tri osobe suoče s dijagnozom raka mokraćnog mjehura, godišnje oko tisuću, a približno 500 ih umire, za razliku od većine sijela raka u Hrvatskoj, taj bilježi trend rasta smrtnosti, upozoreno je na EUrology Policy Forumu Croatia. Medijalna dob oboljelih je 71 godina, a 30 posto bolesnika mlađe je od 65 godina. Češći je kod muškaraca nego kod žena.

U povodu Europskog tjedna borbe protiv raka, koji se svake godine obilježava od 25. do 31. svibnja, stručnjaci upozoravaju kako rak mokraćnog mjehura predstavlja jedan od značajnijih, ali nedovoljno prepoznatih izazova zbog čega je potrebno ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu, multidisciplinarni pristup te javnozdravstvene kampanje. Predsjednik Hrvatskog urološkog društva i predstavnik KBC-a Sestre milosrdnice Igor Tomašković istaknuo je kako stručna zajednica godinama ulaže napore u jačanje urološke onkologije u Hrvatskoj.

"Rak mokraćnog mjehura tema je koja traži kontinuiranu pažnju, bolju koordinaciju puta pacijenta i pravovremen pristup inovacijama. Siguran sam da ćemo, zajedničkim djelovanjem struke, institucija i organizacija pacijenata, nastaviti biti snažan glas podrške oboljelima i njihovim obiteljima i u godinama koje dolaze", poručio je Tomašković, koji je sudjelovao na EUrology Policy Forumu Croatia.

Forum je okupio vodeće hrvatske i europske stručnjake, predstavnike institucija, udruga i pacijenata koji su upozorili kako je riječ o petom najčešćem sijelu raka u EU, s više od 203.000 novooboljelih i 67.000 umrlih godišnje.

Pri tome troškovi liječenja na razini EU premašuju 4,9 milijardi eura godišnje što taj karcinom, koji se često otkriva prekasno zbog čega ima jednu od najnižih stopa preživljenja u EU, čini jednim od karcinoma s najvećim troškovima liječenja tijekom života pacijenta.

Rak mokraćnog mjehura više ne smije biti "zaboravljeni rak"

Jedan od ključnih zaključaka Foruma jest da rak mokraćnog mjehura više ne smije ostati tzv. "zaboravljeni rak", kako ga godinama nazivaju europske organizacije pacijenata i stručna društva. Sudionici su upozorili da svijest o simptomima bolesti ostaje nedostatna, dok se simptomi poput krvi u mokraći još uvijek često zanemaruju ili pogrešno interpretiraju, što dovodi do kasnijeg otkrivanja bolesti i lošijih ishoda liječenja.

Posebno su istaknuli potrebu za dodatnom edukacijom zdravstvenih djelatnika primarne zdravstvene zaštite i snažnijim javnozdravstvenim kampanjama prema građanima. Stručnjaci su tako zaključili da Hrvatska treba snažnije razvijati multidisciplinarni pristup uz osnaživanje primarne zdravstvene zaštite koja treba pravovremeno "uhvatiti" pacijente u ranom stadiju, standardiziranje i razradu puta pacijenta, bolje povezivanje prevencije, dijagnostike, liječenja i praćenja pacijenata.

Poseban naglasak stavili su na to da inovativna terapija mora do pacijenta doći na vrijeme, a ne tek kada bolest uznapreduje te na potrebu snažnijeg uključivanja raka mokraćnog mjehura u nacionalne i europske prioritete. Stručnjaci su pri tome upozorili i da kasna dijagnoza značajno povećava troškove zdravstvenog sustava, dok ulaganja u raniju dijagnostiku, preciznu onkologiju i organizirani put pacijenta dugoročno donose bolje ishode i veću održivost sustava.

Hrvatska liga protiv raka pokrenula Klub oboljelih od raka mokraćnog mjehura

Na Forumu je dodatno istaknuta i važnost 14 EU kodova protiv raka, osobito preporuke koje se odnose na prestanak pušenja i izbjegavanje duhanskih proizvoda s obzirom na to da je pušenje odgovorno za približno polovicu slučajeva razvoja raka mokraćnog mjehura.

Kao ključni ishod Foruma, Hrvatska liga protiv raka, koja ove godine obilježava 60 godina djelovanja, službeno je najavila pokretanje Kluba oboljelih od raka mokraćnog mjehura s ciljem informiranja, edukacije, psihosocijalnog osnaživanja i usmjeravanja pacijenata kroz put liječenja u suradnji sa strukom.

"U vremenu biomedicinskih inovacija moramo graditi i inovacije u podršci pacijentima. Nitko ne bi smio prolaziti kroz iskustvo raka mokraćnog mjehura sam, bez informacija, podrške i zajednice koja razumije njegov put. Hrvatska liga protiv raka želi biti mjesto sigurnosti, edukacije i povezivanja za sve oboljele i njihove obitelji", istaknuo je predsjednik Hrvatske lige protiv raka Damir Eljuga. Klub će već tijekom lipnja započeti s prvim aktivnostima, edukativnim predavanjima i okupljanjima, a svi građani oboljeli od raka mokraćnog mjehura koji se žele uključiti kroz mrežu županijskih liga protiv raka pozvani su javiti se na: info@hlpr.hr