Počele su isplate: Više od 19.000 građana dobit će nacionalnu naknadu, evo koji je iznos

Počela je isplata nacionalne naknade za starije osobe za prosinac korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.188 korisnika, od čega 80,32 posto žena i 19,68 posto muškaraca. Za to je osigurano 2.958.226,95 eura iz Državnog proračuna, a od početka prošle godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe, kako pojašnjava HZMO, može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od deset godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Uz taj osnovni uvjet, moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti.

Oni uključuju da osoba nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, da njezin prihod i/ili prihod članova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (309,00 eura), da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi te da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

"Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu", HZMO te napominje kako se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada - osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.