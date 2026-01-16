Ivan Đikić dobitnik prestižne europske nagrade za biokemiju

Ugledni hrvatski znanstvenik prof. dr. Ivan Đikić dobitnik je Medalje Theodor Bücher, jednog od najvažnijih priznanja u području biokemije i molekularne biologije koje dodjeljuje Federacija europskih biokemijskih društava (FEBS).

Nagrada mu je dodijeljena za iznimne doprinose istraživanju ubikvitinskog i autofagijskog sustava, ključnih procesa koji održavaju staničnu ravnotežu i imaju presudnu ulogu u zdravlju i bolestima poput raka i neurodegenerativnih poremećaja. „Izuzetno sam sretan i počašćen ovom nagradom. Posebno mi znači što dolazi od šire FEBS zajednice“, istaknuo je Đikić, dodavši kako nagradu doživljava i kao priznanje radu cijelog svog istraživačkog tima.

U sklopu nagrade, prof. Đikić održat će plenarno predavanje na 50. FEBS kongresu u Maastrichtu u srpnju 2026. godine, pod naslovom „Čuvari stanične homeostaze: os ubikvitin–autofagija“. U spomenutom intervjuu za FEBS, prof. Đikić govorio je o važnosti edukacije znanstvenih lidera, istaknuvši kako „lider mora voditi primjerom, ostati povezan s istraživanjem te stvarati okruženje temeljeno na povjerenju, transparentnosti i suradnji“. Posebno je naglasio važnost poticanja snažnih interdisciplinarnih i međunarodnih suradnji, koje smatra ključnima za vrhunska znanstvena postignuća.

- Oduvijek me pokretala znatiželja i snažna potreba da izađem izvan svoje zone udobnosti. Tijekom postdoktorskog rada proučavao sam signalne putove faktora rasta koji potiču proliferaciju stanica. Kada sam pokrenuo vlastiti laboratorij u Uppsali u Švedskoj, fasciniralo me jednostavno, ali temeljno pitanje: kako se ti snažni signali isključuju? Potraga za ovim pitanjem dovela nas je do otkrića ključne uloge ubikvitinacije u prometu i degradaciji receptora, pokrećući dugogodišnju liniju istraživanja koja je pomogla u uspostavljanju ubikvitina kao univerzalnog signalnog sustava koji upravlja većinom staničnih funkcija, kaže prof. Đikić u prigodnom intervjuu povodom dobivavnja ove nagrade. Odgovorio je u koji svoj, i radove drugih kolega, rad drži najvažnijima. - Postoji nekoliko radova koji su mi jako dragi jer su otvorili nove uvide u neistražena biološka pitanja - na primjer, kako bakterije koriste ubikvitinski sustav za napad na stanice domaćina i kako autofagija u stanicama domaćina zahvaća bakterije koje se razgrađuju u lizosomu ili kako imunitet kontroliraju linearni lanci ubikvitina. Jedan rad koji mi je posebno blizak srcu (González, A. i sur. Nature 2023) otkrio je kako ubikvitinacija kontrolira ER-fagiju, proces koji omogućuje stanicama da preoblikuju i očiste svoj endoplazmatski retikulum. Pokazali smo da ubikvitin djeluje kao signal koji grupira receptore ER-fage i preoblikuje membrane, omogućujući učinkovito stanično recikliranje. Ovaj rad povezao je molekularnu signalizaciju s preoblikovanjem organela velikih razmjera i otvorio nove načine proučavanja kontrole stanične kvalitete, rekao je naš znanstvenik čija istraživanja, naravno, ne prestaju.

- Ono što me najviše uzbuđuje jest kako dva glavna sustava razgradnje stanice - ubikvitin-proteasomski sustav i autofagija - rade zajedno kako bi održali zdravlje stanica. Ovi putevi koordiniraju uklanjanje oštećenih proteina i organela, posebno pod stresom. Novi pristupi snimanju, elektronskoj mikroskopiji i računalnim metodama sada nam omogućuju vizualizaciju i razumijevanje tih procesa u dosad neviđenim detaljima, kaže prof. Đikić.

Prof. Đikić djeluje na Goetheovu sveučilištu u Frankfurtu, a aktivno surađuje i s hrvatskom znanstvenom zajednicom posebno članovima Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.