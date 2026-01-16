Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Poslušaj
HTZ

Predstavljanje hrvatske turističke ponude na sajmu Ferien Messe u Beču

Ferien Messe
Foto: HTZ
1/4
VL
Autor
Promo
16.01.2026.
u 15:04

90 posto Austrijanaca želi putovati u 2026. godini

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) predstavlja ukupnu ponudu hrvatskog turizma na sajmu Ferien Messe, koji se održava u Beču do 18. siječnja. Riječ je o najvećem i najznačajnijem turističkom sajmu u Austriji na kojem se, uz HTZ kao glavnog izlagača, predstavlja i 26 suizlagača iz hrvatske turističke privrede. Na sajmu je prisutan i Kristjan Staničić, direktor HTZ-a, koji je obišao hrvatski štand te se susreo s partnerima, turoperatorima, agencijama te predstavnicima aviokompanija. 

Naša prisutnost na ovome sajmu iznimno je važna kada znamo da se tržište Austrije tradicionalno nalazi među top tri inozemna tržišta s kojih hrvatski turizam ostvaruje najveći turistički promet. Također, riječ je o sajmu na kojem se predstavlja više od 430 izlagača s pet kontinenata, a ukupno se očekuje više od 70 tisuća posjetitelja kojima ćemo našu zemlju i destinacije predstaviti s onim najboljim što hrvatski turizam nudi. U ovoj godini očekujemo nastavak pozitivnih trendova s tržišta Austrije, no rezultati neće doći sami od sebe pa u tom kontekstu ističem važnost kreiranja ponuda i usluga koje nude kvalitetu, ali i vrijednost za novac. Austrijanci jako dobro poznaju hrvatsku turističku ponudu, tradicionalno smo im među omiljenim europskim destinacijama za godišnje odmore te moramo učiniti sve kako bi taj status zadržali i u budućem razdoblju“, izjavio je direktor Staničić, nadodavši kako optimizam daju i podaci TUI Austria, prema kojima je bukiranje putovanja na početku godine vrlo izraženo.

Ferien Messe
Foto: HTZ

Branimir Tončinić, direktor Predstavništva HTZ-a u Beču naglasio je da je u sklopu sajma predstavljen je i godišnji Ruefa Reisekompas za 2026. godinu, odnosno najave turističkih kretanja iz Austrije. „Predstavljeni podaci i rezultati istraživanja ukazuju na daljnji rast želje za putovanjima Austrijanaca. Tako je 90 posto Austrijanaca izrazilo želju za ostvarivanjem putovanja u ovoj godini, a pored glavnog ljetnog godišnjeg odmora veliki interes iskazan je i za putovanja u pred i posezoni, odnosno za razdoblje od svibnja do rujna“, izjavio je Tončinić, nadodavši kako su najtraženiji oblici odmora među Austrijancima ljetni kupališni odmor, posjete gradovima i wellness odmor. 

Ferien Messe
Foto: HTZ

Hrvatska delegacija je u sklopu štanda HTZ-a održala niz sastanaka s partnerima kao što su Gruber Reien, Springer Reisen, TUI, Austrijskim željeznicama (ÖBB) te medijskim partnerom Die Presse. Nastavno na najave Ruefa Reisekompass, prezentaciju TUI Austria te razgovore s partnerima, unatoč inflaciji, rastućim troškovima života, ali i troškovima poslovanja svih partnera, naznake za turističku 2026. godinu su pozitivne. Pritom će sigurnost destinacije i stabilnost cijena, odnosno kvalitetan odnos cijene i kvalitete i dalje biti odlučujući faktori prilikom odabira odmorišne destinacije te Hrvatska u tom segmentu kod partnera i dalje drži visoku razinu povjerenja i zadovoljstva. 

Dodajmo kako je predstavljanje Hrvatske dodatno obogaćeno posebnom degustacijom i prezentacijom vrhunskih hrvatskih vina, odnosno ukupne hrvatske enološke ponude, a što je organizirano u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom. Vezano za turistički promet, podsjećamo kako je s tržišta Austrije u našoj zemlji tijekom prošle godine ostvareno 1,6 milijuna dolazaka i 8,2 milijuna noćenja, što u odnosu na 2024. predstavlja rast u dolascima od gotovo 2 posto, kao i blagi rast u noćenjima. 

Ferien Messe
Foto: HTZ

Ključne riječi
Ferien Messe Hrvatska turistička zajednica

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!