Predstavljanje hrvatske turističke ponude na sajmu Ferien Messe u Beču

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) predstavlja ukupnu ponudu hrvatskog turizma na sajmu Ferien Messe, koji se održava u Beču do 18. siječnja. Riječ je o najvećem i najznačajnijem turističkom sajmu u Austriji na kojem se, uz HTZ kao glavnog izlagača, predstavlja i 26 suizlagača iz hrvatske turističke privrede. Na sajmu je prisutan i Kristjan Staničić, direktor HTZ-a, koji je obišao hrvatski štand te se susreo s partnerima, turoperatorima, agencijama te predstavnicima aviokompanija.

„Naša prisutnost na ovome sajmu iznimno je važna kada znamo da se tržište Austrije tradicionalno nalazi među top tri inozemna tržišta s kojih hrvatski turizam ostvaruje najveći turistički promet. Također, riječ je o sajmu na kojem se predstavlja više od 430 izlagača s pet kontinenata, a ukupno se očekuje više od 70 tisuća posjetitelja kojima ćemo našu zemlju i destinacije predstaviti s onim najboljim što hrvatski turizam nudi. U ovoj godini očekujemo nastavak pozitivnih trendova s tržišta Austrije, no rezultati neće doći sami od sebe pa u tom kontekstu ističem važnost kreiranja ponuda i usluga koje nude kvalitetu, ali i vrijednost za novac. Austrijanci jako dobro poznaju hrvatsku turističku ponudu, tradicionalno smo im među omiljenim europskim destinacijama za godišnje odmore te moramo učiniti sve kako bi taj status zadržali i u budućem razdoblju“, izjavio je direktor Staničić, nadodavši kako optimizam daju i podaci TUI Austria, prema kojima je bukiranje putovanja na početku godine vrlo izraženo.

Foto: HTZ

Branimir Tončinić, direktor Predstavništva HTZ-a u Beču naglasio je da je u sklopu sajma predstavljen je i godišnji Ruefa Reisekompas za 2026. godinu, odnosno najave turističkih kretanja iz Austrije. „Predstavljeni podaci i rezultati istraživanja ukazuju na daljnji rast želje za putovanjima Austrijanaca. Tako je 90 posto Austrijanaca izrazilo želju za ostvarivanjem putovanja u ovoj godini, a pored glavnog ljetnog godišnjeg odmora veliki interes iskazan je i za putovanja u pred i posezoni, odnosno za razdoblje od svibnja do rujna“, izjavio je Tončinić, nadodavši kako su najtraženiji oblici odmora među Austrijancima ljetni kupališni odmor, posjete gradovima i wellness odmor.

Foto: HTZ

Hrvatska delegacija je u sklopu štanda HTZ-a održala niz sastanaka s partnerima kao što su Gruber Reien, Springer Reisen, TUI, Austrijskim željeznicama (ÖBB) te medijskim partnerom Die Presse. Nastavno na najave Ruefa Reisekompass, prezentaciju TUI Austria te razgovore s partnerima, unatoč inflaciji, rastućim troškovima života, ali i troškovima poslovanja svih partnera, naznake za turističku 2026. godinu su pozitivne. Pritom će sigurnost destinacije i stabilnost cijena, odnosno kvalitetan odnos cijene i kvalitete i dalje biti odlučujući faktori prilikom odabira odmorišne destinacije te Hrvatska u tom segmentu kod partnera i dalje drži visoku razinu povjerenja i zadovoljstva.

Dodajmo kako je predstavljanje Hrvatske dodatno obogaćeno posebnom degustacijom i prezentacijom vrhunskih hrvatskih vina, odnosno ukupne hrvatske enološke ponude, a što je organizirano u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom. Vezano za turistički promet, podsjećamo kako je s tržišta Austrije u našoj zemlji tijekom prošle godine ostvareno 1,6 milijuna dolazaka i 8,2 milijuna noćenja, što u odnosu na 2024. predstavlja rast u dolascima od gotovo 2 posto, kao i blagi rast u noćenjima.