Rimac u tajno snimljenom razgovoru: Vinaru treba objasniti da su izbori i da ga se neće zaobići

Objasnit ćemo ovom vinaru da su izbori i da je važno da se to sada riješi. I da je njemu važno pozicionirati se i da ga se neće zaobići i zaboraviti, svašta nešto, i da to treba riješiti brzinom munje – kaže Josipa Rimac u jednom tajno snimljenom razgovoru koji je vodila s Draganom Stipićem u svibnju 2020., kojih desetak dana prije no što je s više drugih osoba uhićena u aferi Vjetroelektrane.

Pritisak na Abramovića

Stipić je desna ruka Milenka Bašića, a njih su dvojica šefovi tvrtke C.E.M.P. i glavni investitori u projekt vjetroelektrana Krš-Pađene. Njih su dvojica obuhvaćena istragom u aferi Vjetroelektrane, no nalaze se u BiH, gdje čekaju hoće li ih susjedna država izručiti Hrvatskoj. U međuvremenu je protiv njih te Josipe Rimac i Domagoja Validžića, pomoćnika ministra Tomislava Ćorića, prošli tjedan proširena istraga.

Validžića je Vlada odmah razriješila dužnosti, a njega se sumnjiči da je na nagovor Josipe Rimac pokušao pogodovati C.E.M.P.-u, odnosno srediti mu višu otkupnu cijenu struje. To je najprije radio preko HROTE-a, a kada mu to nije prošlo, pokušao je iskoristiti utjecaj koji je imao u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, u kojem je bio državni tajnik i pomoćnik ministra. S Josipom Rimac tazbinski je povezan, jer je njegova supruga Anita Validžić, koja je također obuhvaćena proširenjem istrage, rođakinja Josipe Rimac, koja u tajno snimljenim razgovorima Validžića naziva zetom, a iz tih razgovora jasno je da joj je jako stalo da se C.E.M.P.-u odobri što traži.

VIDEO Istražitelji su nadzirali razgovore Josipe Rimac u vozilu: "Kada sve to prođe, sigurno imaš svojih 500.000 kuna..."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

C.E.M.P. je s HROTE-om imao ugovor o otkupu električne energije prema kojem imaju pravo na promjenjivi dio tarifne stavke koji se temelji na mjerljivom doprinosu lokalnoj zajednici. U tajno snimljenim razgovorima Stipić, Bašić i Rimac to zovu “domaćom komponentom”, a problem nastaje kada im HROTE ne želi promijeniti tarifu na temelju 180 milijuna kuna investicijskih troškova koje HROTE ne smatra mjerljivim doprinosom lokalnoj zajednici. Među tim troškovima su i oni koje Lager Bašić ima za najam nekoliko Mercedesa i Audija. Stoga im je iz HROTE-a poručeno da se na njihovo rješenje mogu žaliti, a o žalbi je trebalo odlučivati stručno povjerenstvo koje je imenovao Boris Abramović, direktor HROTE-a. I tu na scenu, kako se sumnja, stupaju Josipa Rimac i Validžić, koji rade pritisak na Abramovića da promijeni odluku HROTE-a u korist C.E.M.P.-a.

Ona od Bašića i Stipića dobiva njihovu korespondenciju s HROTE-om te je šalje Validžiću. S druge strane, ona svoje razgovore s Abramovićem prepričava Stipiću i Bašiću. Kaže im tako “da Abramović pokušava naći rješenje, ali da ništa ne može lomiti preko koljena jer ne želi neke negativne popratne promjene”. Njih dvojica od nje i dalje traže da na Abramovića radi pritisak, dok ona pak od Validžića traži da utječe na Abramovića. U ožujku Rimac šalje Validžiću poruku u kojoj kaže da je “prijatelj bio s Abramovićem pa je sada mnogo razumniji”.

No ti pritisci na Abramovića nisu urodili plodom, jer Stipić i Bašić nisu dobili što su tražili pa oni opetovano traže od nje i Validžića da vide gdje je zapelo. Validžić ih savjetuje kako da napišu žalbu i što da napišu u njoj, a u jednom od tajno snimljenih razgovora Rimac kaže da je “bila na kavi i kako oni malo promišljaju”. Stipić ne razumije na koga ona misli pa je pita: “Tko?”

“Meni je to ponižavajuće”

Ona mu potom odgovara: “J..., dok ti skužiš, vrati se u zbilju. Znači bila sam danas s Domagojem, bila sam mu tu i sa šefom, promišljaju, znači, o tome da li stvarno vratiti ovome da ovaj ispravi sve ili da riješe u drugom stupnju, nisu još sto posto sigurni, ali promišljaju da zovnu ovog druga i da mu kažu da preispita svoje rješenje...” No kako se priča sa žalbom C.E.M.P.-a ne rješava kako je Bašić zamislio, on traži pomoć jedne osobe, koja za njega pokušava intervenirati kod državnog tajnika u Ministarstvu energetike. Tog državnog tajnika u međusobnim razgovorima Validžić i Rimac zovu vinarom, a kada joj Validžić kaže da je još netko intervenirao za Bašića, ona burno reagira. Šalje poruke Bašiću u kojima mu kaže da zna da on to pokušava riješiti te dodaje: “Meni je te ponižavajuće...”

Zbog toga šalje poruke i Stipiću, u kojima mu kaže “da su se z.... ako misle da netko drugi osim nje može riješiti tu situaciju”, a on je smiruje pokušavajući joj objasniti o čemu je točno riječ. Kako HROTE nije donio odluku kakvu je Bašić htio, Rimac i Validžić pokušavaju u Ministarstvu energetike ishodovati da im državni tajnik potpiše odluku koja bi išla u korist C.E.M.P-a.

U međusobnim razgovorima govore da je državi tajnik korektan i da će to napraviti, a Bašić stalno požuruje Josipu Rimac da to riješi kako je i obećala. No to se na kraju nije dogodilo jer je ona koncem svibnja uhićena te osumnjičena, među ostalim da je za svoje usluge od Bašića i Stipića trebala primiti mito od 45.000 eura. Ona je prošli tjedan iznosila obranu u USKOK-u, u kojoj je negirala da je počinila kazneno djelo te tvrdila da je samo htjela pomoći svojoj lokalnoj zajednici.