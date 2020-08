Ovi u USKOK-u nisu normalni. Budemo li zbog ovakvih stvari uhićivali, morat će privesti pola države

Subota

22. 8. 2020.

Neviđena blamaža ruske tajne službe šokirala je cijeli svijet. Zemlja u kojoj su stotine tisuća ljudi nestajale preko noći u vrijeme drugova Kobe i Berije danas nije u stanju uspješno otrovati ni vođu oporbe! Zamislite što bi malom Vladimiru rekao Josif Visarionovič da ustane i pogleda kako se ovaj muči s tim nesretnim čajem i kako je neproduktivan. Na kraju će se Navaljni izliječiti u Njemačkoj. Uzalud su Amerikanci sugerirali da ga ubije dronom, Kinezi preporučivali smaknuće na stadionu s kompletnom oporbom, a braća Saudijci sječu nešto ekstremiteta, ali Vlado čaj, pa čaj!

Nedjelja

23. 8. 2020.

Ni drug Tito nije volio čaj. On je preferirao viski, a za probleme slične Vladinima, tu je bio Stevo Krajačić. Međutim, nije volio neodgojene kolege koji su preferirali Staljina umjesto njega pa ih je slao na preodgoj na jedno pitoreskno mjesto na Jadranu, Goli otok. Kada Amerikanci imaju takvih problema, oni ih pošalju drugovima na Kubu, u Guantanamo. Ali, Plenki je ustvrdio da je to baš bez veze. Ne Guantanamo, samo Goli otok, pa je doplivao tamo i osudio politiku koja je svoje žrtve slala na more. Dolje skoro svaka represija!

Ponedjeljak

24. 8. 2020.

Austrijanci su oduševljeni iznenađenjem koje im je priredila njihova vlada. Naime, želeći njihove dosadne živote pretvoriti u avanturu i tako im začiniti kraj godišnjeg odmora, vlada Austrije zapovjedila je svim svojim građanima da se “u roku keks” vrate u Fatherland, a to im je donijelo uspomene koje nikada neće zaboraviti. Recimo, tko god je na više od 30 stupnjeva čekao na granici u koloni od 12 kilometara bez vode i hrane, sigurno će se ljetovanja sjećati zauvijek. Pogotovo oni koji su se morali tući da bi ušli u neki od rijetkih sanitarnih čvorova.

Utorak

25. 8. 2020.

Ako je nakon Knina i posjeta Borisa Miloševića i bilo sumnje, ona je sada potpuno nestala. Da, Plenki definitivno želi završiti Domovinski rat! Nakon što je Srbin Boris došao u Knin i poklonio se žrtvama, sada je to isto napravio Hrvat Tomo u Gruborima. Srpsko-hrvatsko komemorativno približavanje užasnulo je šaku istinskih domoljuba kojima je osnova djelovanja međunacionalna mržnja. Haso, Bujanec, Škoro, Penava, pukovnik Skejo i general Glasnović ostali su šokirani Tominom kršćanskom porukom iz Grubora.

Srijeda

26. 8. 2020.

Antihrvatska djelatnost USKOK-a se nastavlja. Proširuju istragu protiv “kninske kraljice” zbog sebedarja i ljubavi prema bližnjem. Naime, navodno je Josipa Rimac znala povremeno, ljudski i sa željom da pomogne, napomenuti državnoj tajnici u Ministarstvu uprave da malo “pripazi” kada bi državni stručni ispit polagao netko od istaknutih domoljuba, za kojega je posumnjala da zbog ljubavi prema domovini nije stigao proći baš cijelo gradivo. Tako je navodno pomogla malom braci Gabi Žalac. Ovi u USKOK-u nisu normalni. Budemo li zbog ovakvih stvari uhićivali, morat će privesti pola države.

Četvrtak

27. 8. 2020.

Skandal u Poreču! Jugounitaristi u uniformama hrvatske policije uhitili su 77-godišnjeg građanina, i to samo zato što je stao na branik velikosrpskoj turističkoj agresiji na Poreštinu i u deset godina odvijačem i sprejem devastirao automobile srbokomunističkih turističkih agresora i umjesto da mu se da status branitelja, jadnog čovjeka uhitiše i u uze baciše. Druga vijest dolazi iz Zagreba, gđa je privedena građanka K.G.K., i to zbog “društveno opasne radnje”. K.G.K. je u navodno vrlo ležernom i veselom raspoloženju zaustavljala ljude na cesti i pozivala ih na zajedništvo pa ju je Krešo Capak dao uhititi jer je ovo vrijeme za socijalnu distancu.

Petak

28. 8. 2020.

Još iz vremena kada su zbog puta u obližnju Finsku maltretirali Plenkija, poznato je da je Povjerenstvo za sukob interesa jedna od najnapornijih državnih institucija, koju zabavlja maltretiranje najboljih sinova domovine. Sada su se uhvatili Zoke, koji je prije nekog vremena došao u Tač gdje mu se nije svidjela dnevna ponuda pa je u stanju povrijeđenosti odlučio posuditi državno prometalo i sa Sanjom odletio do frenda Rame u Prištinu. I sada ga prekomjerno granatiraju dosadnim pitanjem je li odlazak k frendu na ručak službeni ili privatni posjet. Dajte, pustite dečke na miru!