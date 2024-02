Rimac slala poruke Brkiću: 'Turudić je bio kod mene, kaže da mogu biti mirna, neće biti privođenja'

Da su Vladin kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić i Josipa Pleslić (bivša Rimac) bili puno bliskiji nego što je prije sam Turudić navodio, potvrdile su poruke koje su objavljene u medijima posljednjih dana. I dok je premijer Andrej Plenković ovog ponedjeljka nakon sastanka u HDZ-u potvrdio kako i dalje ustraju na svom odabiru, Jutarnji list objavio je najnoviju prepisku Rimac s Milijanom Brkićem, bliskim suradnikom iz HDZ-a, iz kolovoza 2015.

Kako navodi medij, Rimac je u to vrijeme bila pod istragom zbog nezakonite dodjele triju stanova u Kninu, dok se paralelno uz to birao novi predsjednik Županijskog suda u Zagrebu na čijem je čelu tada bio Turudić. U porukama koje su objavljene vidljivo je kako joj je Turudić sam davao podatke iz istraga, dok je ona lobirala da on dobije drugi mandat na čelu Županijskog suda.

- Tudurić kad je bio kod mene kaže možeš biti mirna, nema privođenja - prepričava Rimac preko poruka Milijanu Brkiću, na što joj on odgovara kako misli da ''malo muljaju ti iu BiH''.

- Ispričat ću ti kad se vidimo. Po mom je sve ok, ali... oči otvorene - poručila je, pa joj je Brkić odgovorio ''ok, anđele''. Jutarnji list tako je objavio i kasnije poruke, kada su mediji objavili da su Turudić i ona bili na kavi.

- Ubuduće se nalazite diskretnije i ne na javnom mjestu - poručio joj je Brkić.

