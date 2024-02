'Turudić nije lagao o odnosu s Rimac, bio je reduciran u svom izričaju. HDZ ostaje pri svom stavu'

Od subote u podne do danas zahuktala se ionako usijana situacija oko izbora glavnog državnog odvjetnika i Vladina prijedloga Ivana Turudića. Na konferenciji za medije u subotu popodne Zoran Milanović optužio je Turudića da se, još dok je bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, sastajao sa Zdravkom Mamićem, 'pod okriljem noći'. Potom je u Jutarnjem listu izašla prepiska Turudića i Josipe Pleslić (bivša Rimac). Kako je list tvrdio, njihova prepiska trajala je godinama, a razmijenili su stotine poruka iz kojih proizlazi da je njihov odnos ipak prisniji nego što je Turudić dosad priznao. 24sata su danas objavili dodatne poruke prema kojima je Turudić Rimac čak zvao u svoj stan.

Premijer Andrej Plenković tijekom vikenda nije se oglasio, sve do sastanka užeg i šireg predsjedništva HDZ-a održanog ovog ponedjeljka. Unatoč usijanoj atmosferi, Plenković je poručio kako HDZ ostaje pri svom stavu oko prijedloga Turudića za šefa DORH-a, naglasivši kako je odabran jer je bio ''najbolji od četvero kandidata''. Potom je cijelu situaciju pokušao i preokrenuti, smatrajući kako ovo je veliki skandal, no onog ''privilegiranog kruga ljudi'', a u jednom trenutku je i poručio i da je moguće da su ''mediji koji su objavili prepisku potplaćeni''.

- Vidjeli smo jednu intenzivnu kampanju niza aktera koji se protive njegovom imenovanju. Uključio se i niz drugih aktera što govori da ima puno ljudi kojima se on iz niza razloga ne sviđa - dodao je Plenković pa nastavio obrazlagati cijelu temu. Što se tiče susreta sa Zdravkom Mamićem, kazao je kako je Turudić deklarirao svoj odnos s njim.

- 2015. je DORH vodio postupak protiv Mamića pa ga je netko tada i snimao. U tom procesu postojale su tri situacije gdje je bio viđen s Turudićem, a pritom nema nikakvog dokaza o čemu su pričali. Nema ničega, ali je to manje bitno. Strateški je bitno da su saznanja o tome imali Lozančić, današnji savjetnik predsjednika za nacionalnu sigurnost, ali i tadašnji premijer Milanović te šef DORH-a Cvitan. Nitko od njih nije poduzeo ništa. Znali su za kontakt Mamića i Turudića. Niti je SOA, niti DORH, ali niti Vlada poduzela ništa protiv Turudića. Prošlo je devet godina i sad se oni sjete to vratiti na površinu. Ili su oni tada zaključili da ništa ne mogu dokazati ili su to čuvali u ladici. Stvar je nebitna za njegovu dužnost - poručio je. Što se tiče poruka s Josipom Rimac, Plenković je kazao kako imamo slučaj ''pravosudnog voajerizma''.

HDZ ne odustaje od Turudića

- Uvid u te podatke, poruke, je imao uzak krug ljudi i oni su to proslijedili medijima. Koliko se nama čini, nije poduzeta nikakva procesna radnja. Pokušaj kojem svjedočimo, od Milanovića i onih koji neovlašteno puštaju ovakve podatke u javnost, ali i oporbe, je bez presedana. Ovakvo nešto još nismo imali, ali mi ostajemo pri svojem stavu. Tražili smo SOA-u, ona nam je dala rezime svih provjera, i nema nikakve prepreke da Turudić bude predložen za šefa DORH-a. Mi te poruke vidjeli nismo - poručio je, navodeći kako na političke procese pokušavaju utjecati oni bez ovlasti za to.

POVEZANI ČLANCI:

Potom su uslijedila pitanja novinara, a Plenković je kazao kako iz poruka Rimac i Turudić ''zasad nema dokaza o pogodovanju''. Cijela situacija je ''oporbeni narativ'', naglasio je Plenković, s kojim se oni ne slažu te ponovio kako on ''nije imao pojma da se oni znaju''.

- Ne bih rekao da je Turudić lagao, bio je reduciran u svom izričaju - kaže Plenković. Oporba se toliko upregnula protiv imenovanja novog državnog odvjetnika da to postavlja upitnik, nastavio je dalje premijer, kazavši kako se odmah trebalo nešto poduzeti, a ne čekati devet godina. Dodao je i kako on u cijeloj situaciji ''nije čuo struku''.

'Pokušaj političkog udara'

- Kad gledate ljude koji su se o njemu očitovali, većina je bila pozitivna. Ovo sve što vidimo je čisti voajerizam jer je ovo potpuno nebitno za bilo koji predmet Josipe Rimac - kazao je. Novinari su ipak ostali ustrajni, no Plenković je na sve odgovorio s pitanjem - ''što je tu bitno?''.

>> VIDEO Milanović: Što sam učinio da se Turudića obradi? Niš'! I za Bandića - niš'! Ali kad to jednom krene...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Za nas je bitno samo vidjeti je li on kome pogodovao, a mi ne vidimo da je. Ove su poruke puštene samo s političkim ciljem, pustio ih je netko tko ima poruku ''mi tebe tu ne želimo''. Kako je moguće da se uski krug privilegiranih počinje upetljavati u ono za što nisu nadležni? Ovo raditi je ''no go'', ne može se tolerirati - poručio je, kazavši kako ''ništa nije ugroženo''. Plenković se za kraj osvrnuo i na slučaj odabira predsjednika Vrhovnog suda.

- Milanović je silovao protuzakonito i predlagao Đurđević za šeficu Vrhovnog suda, pisao je pisma zastupnicima. Ovo je pokušaj političkog udara dijela aktera da se čovjeka kojeg smo predložili ne izabere - kazao je.