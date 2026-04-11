STARI PROBLEMI

Ribnjake ugrožavaju kormorani i manjak vode

Jolanda Rak Šajn
11.04.2026.
u 20:03

Trenutačno je u fazi provedbe projekt vrijedan 3,9 milijuna eura koji obuhvaća pregrađivanje ribnjačarskih tabli za uzgoj mlađi, razvoj komplementarnih aktivnosti na ribnjacima, tj. uspostavljanje pecališta s popratnim sadržajima, postavljanje solara na jednoj lokaciji te opremanje ribnjaka

Slatkovodno ribnjačarstvo u Hrvatskoj ponovno se pozicionira kao strateški segment domaće poljoprivrede. Sektor prolazi kroz snažan investicijski ciklus, pri čemu važnu ulogu imaju i sredstva Europske unije, dok šaranski uzgoj raste po stopi od 15% godišnje. Jedan od ključnih nositelja tog razvoja svakako je PP Orahovica, danas dio Agro Invest grupe, koja s devet ribnjaka na više od 6800 hektara vodnih površina drži 55% ukupne proizvodnje u RH i najveći je integrirani sustav slatkovodne akvakulture u Europi.

Ksenija Vukman, direktorica za EU fondove Agro Invest grupe, kaže kako je u ribnjake i tvornicu za preradu ribe PP Orahovice putem prethodnog te aktualnog programa ribarstva i akvakulture uloženo 34,8 milijuna eura, od čega je 20,4 milijuna eura realizirano preko Fonda za ribarstvo i akvakulturu, te je ostvarena potpora od 6,9 milijuna eura. Rekonstruirani su ribnjaci na oko 90% površina, obavljeno izmuljivanje, elektrifikacija, ograđivanje ribnjaka, postavljeni solarni paneli na tri lokacije, sustavi nadzora, nabavljeni dronovi, poboljšani uvjeti rada zaposlenika..., a uz pomoć sredstava iz IPARD-a sagrađena je i opremljena tvornica za preradu ribe. Trenutačno je pak u fazi provedbe projekt vrijedan 3,9 milijuna eura koji obuhvaća pregrađivanje ribnjačarskih tabli za uzgoj mlađi, razvoj komplementarnih aktivnosti na ribnjacima, tj. uspostavljanje pecališta s popratnim sadržajima, postavljanje solara na jednoj lokaciji te opremanje ribnjaka.

potrošnja poljoprivreda riba klimatske promjene ribnjačarstvo Orahovica ribnjaci

URUŠAVANJE DRUŠTVA I DRŽAVE

Demokracija nam umire pred očima: Obećana nam je 'Švicarska', a dobili smo državu koja klizi u – autokraciju

Kako izgleda to urušavanje i društva i države, vidi se i na primjeru Hrvatske, zemlje, koja je, kako su nam tvrdili političari, nakon krvavog izlaska iz "tamnice naroda", trebala postati nova Švicarska. No 31 godinu od završetka Domovinskog rata, Hrvatska je sve češće zemlja čiji se građani pitaju čemu država uopće služi

