Ribnjake ugrožavaju kormorani i manjak vode

Slatkovodno ribnjačarstvo u Hrvatskoj ponovno se pozicionira kao strateški segment domaće poljoprivrede. Sektor prolazi kroz snažan investicijski ciklus, pri čemu važnu ulogu imaju i sredstva Europske unije, dok šaranski uzgoj raste po stopi od 15% godišnje. Jedan od ključnih nositelja tog razvoja svakako je PP Orahovica, danas dio Agro Invest grupe, koja s devet ribnjaka na više od 6800 hektara vodnih površina drži 55% ukupne proizvodnje u RH i najveći je integrirani sustav slatkovodne akvakulture u Europi.



Ksenija Vukman, direktorica za EU fondove Agro Invest grupe, kaže kako je u ribnjake i tvornicu za preradu ribe PP Orahovice putem prethodnog te aktualnog programa ribarstva i akvakulture uloženo 34,8 milijuna eura, od čega je 20,4 milijuna eura realizirano preko Fonda za ribarstvo i akvakulturu, te je ostvarena potpora od 6,9 milijuna eura. Rekonstruirani su ribnjaci na oko 90% površina, obavljeno izmuljivanje, elektrifikacija, ograđivanje ribnjaka, postavljeni solarni paneli na tri lokacije, sustavi nadzora, nabavljeni dronovi, poboljšani uvjeti rada zaposlenika..., a uz pomoć sredstava iz IPARD-a sagrađena je i opremljena tvornica za preradu ribe. Trenutačno je pak u fazi provedbe projekt vrijedan 3,9 milijuna eura koji obuhvaća pregrađivanje ribnjačarskih tabli za uzgoj mlađi, razvoj komplementarnih aktivnosti na ribnjacima, tj. uspostavljanje pecališta s popratnim sadržajima, postavljanje solara na jednoj lokaciji te opremanje ribnjaka.