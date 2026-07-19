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HDZ POPUSTIO DP-U

Rezolucija o položaju Hrvata u BiH ‘bod u gostima’ za DP

Autor
Iva Boban Valečić
19.07.2026.
u 12:16

Strategija o ‘veleizdajničkom HDZ-u’ manje desne stranke ostavlja da tavore u oporbi

Domovinski pokret želi povećati svoju vidljivost u političkom smislu – što imate medijski atraktivnije ideje, to ste vidljiviji, ali nismo mi ovdje od jučer na temi Bosne i Hercegovine. Izgovorio je to prije nešto više od mjesec dana u kamere premijer Andrej Plenković, a mi ćemo baš zbog takvih njegovih izjava zabilježiti “bod u gostima” za DP nakon što je Sabor, posljednjega dana zasjedanja prije ljetne stanke, donio Rezoluciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Da su prve HDZ-ove posprdne reakcije tek “prazna puška”, postalo je jasno već nakon pristanka najveće stranke da uopće razgovara o ovoj temi, a sve skupa pokazalo je da Domovinski pokret u vladajućoj koaliciji ipak stoji znatno bolje nego što bi se dalo zaključiti iz kuloarskih priča o preslagivanju s ciljem da se HDZ riješi jogunastog koalicijskog partnera. Odnosno, da HDZ vjerojatno i nema baš tako širok prostor za preslagivanje kakvim ga vide koalicijski i općenito politički kuloari. Dio DP-ovih zahtjeva do kraja je, doduše, otpao iz konačnog teksta rezolucije, ali daleko od toga da ih je konačni tekst ponizio – u njemu je ostao njihov najvažniji zahtjev, onaj za posebnom izbornom jedinicom za bosanskohercegovačke Hrvate, a dio odredbi u sebi, doduše implicitno, obuhvaća i neke druge DP-ove zahtjeve, poput ulaganja veta, iako taj mehanizam nije izrijekom spomenut. Ono čega se DP odrekao je zahtjev za sveobuhvatnom revizijom državljanstava dodijeljenih osobama koje žive u BiH, a koji je, objektivno, ionako bio teško ili nikako provediv.

Ključne riječi
BiH Hrvati HDZ Domovinski pokret

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