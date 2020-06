Reportaža s graničnog prijelaza: 'Sumnjam da je pozadina svega sama pandemija'

Ekipa Večernjeg lista u dva dana obišla je granicu BiH i Hrvatske na prijelazu Gorica - Vinjani, gdje je i boravila dio dana. Oba puta htjeli smo provjeriti što kažu putnici koji idu iz oba smjera, iz BiH u RH i obrnuto. Prvoga dana zatekli smo kolonu dugu tri kilometra.

Nema putnika, kupaca...

- Iz Splita smo i išli smo do Međugorja u povodu obljetnice ukazanja i, evo, odmah se vraćamo jer su donesene pooštrene mjere i uvedena samoizolacija za sve koji ulaze u RH. Žalosni smo jer se sve ovo dogodilo, a planirali smo ostati do petka. Međutim, da ne završimo u izolaciji, moramo ići prije - priča Marijana iz Splita sedam sati prije negoli će mjere stupiti na snagu. Nju smo vidjeli da prelazi granicu, a sugovornici nam kažu kako su gužve trajale do ponoći jer je odluka sve iznenadila.

Svratili smo i u lokalnu trgovinu gdje supružnici iz Imotskog “trpaju” u košaru sve što je potrebno za mjesečnu košaricu.

- A mirni smo mjesec dana. Što da vam kažemo? U ratu smo ovo zvali najneprirodnijom granicom na svijetu, koja razdvaja dva naroda, i sjećam se da je u Večernjaku tih godina izišao takav naslov jer ga je izrekao netko od graničnih policajaca. Nekako smo se naviknuli na tu granicu, a sada nas opet razdvajaju. Ja sam umirovljenik pa meni izolacija i ne bi tako teško pala. Međutim, ne mogu bez žene, djece... I što im znači ako ja prijeđem sada u 17 sati ili noćas u 2 sata, je li to neki dokaz da sam zaražen ili ne? - priča nam čovjek u prepunoj trgovini koji se predstavio kao Stipe. Dan poslije, nažalost, nije ni izbliza kao prijašnjih dana u Gorici. Prodavačicu iz lokalnog butika s nogu pitamo kakva je danas situacija, na što odmahuje rukom.

- Sve vidite. Lipanj je, lijepo vrijeme, kada je proteklih godina znalo biti najviše posla, a sada nema nikoga. Razumijem brigu za zdravlje ljudi i sama se pridržavam mjera, ali sumnjam da je pozadina svega sama pandemija koronavirusa - priča nam, prenosi Večernji.ba.

Na graničnom prijelazu čekamo da netko prijeđe granicu, ali “skuhali” smo se dok smo dočekali automobil, i to onaj koji ulazi u BiH. Nikoga da prijeđe i ode u samoizolaciju, pa da i to zabilježimo. Kamioni prolaze, ali oni imaju pravo putovanja jer se radi o radnicima bez kojih bi život potpuno stao posljednjih mjeseci.

Život gotovo stao

Činjenica je da je život stao. Naposljetku, stali smo na sredinu ceste i čekali da prođe automobil. Trebalo nam je gotovo 20 minuta da dočekamo prvo vozilo koje je prešlo granicu.

Čovjek koji je vozio samo nervozno maše i govori nam: - Moram na posao. Poslijepodnevni su sati, a u Gorici, pored granice, sablasno je. Lokalno stanovništvo, kako su nam jučer rekli, nada se samo kako će se situacija što prije promijeniti i sve normalizirati i kako će uskoro ponovno moći krenuti preko granice, a i da će ljudi s druge strane granice uskoro opet k njima, bez strahova, novih zapovijedi, ali i posebnih mjera opreza zbog pandemije koronavirusa.