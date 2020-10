Popovača, grad u izolaciji: 'Život nam se preokrenuo, reći ću vam kako je sve počelo'

„Nema naroda, nema žive duše, baš se vidi. I od samog početka epidemije, a sad pogotovo. Prije je bilo koliko hoćeš naroda, sad kako tko naiđe. Preplašili su se puno, pa i ja sam. Ali imam robe koju treba prodati i što ćeš. Teško je svima od korone, sve je palo, cijene su nikakve. Prije sam znao prodati 100 kilograma krumpira i 200 kilograma zelja, sad ne možeš prodati 50 kilograma krumpira i 50 zelja. Nitko neće kupiti ni domaću papriku, a džaba je. Nema naroda, ne ‘oda...“ – kazuje nam Alojzije Jurić, koji je i jučer u Popovači u središtu grada prodavao svoje domaće uzgojeno povrće.

Jurić je opisao ono što se vidi i na prvi pogled. Puste gradske ulice ovog najmlađeg grada u Hrvatskoj. No, nikakvo čudo to nije kad je s područja grada trenutačno više od stotinu zaraženih koronavirusom. Popovača prema popisu iz 2001. ima oko 12.000 stanovnika, ali u stvarnosti manje, jer je i ovo područje pogođeno iseljavanjem. Više stotina stanovnika je u samoizolaciji, a i svaki dan se javljaju novooboljeli, jučer devet s gradskog područja. I to se sve zbiva u posljednjih tjedan dana, otkad je buknulo superžarište na promociji knjige u Gornjoj Jelenskoj.

A trebala je to biti lijepa manifestacija. U biti i jest bilo lijepo, slavilo se 10 godina lokalnog KUD-a Jelenčanka iz Gornje Jelenske, a promovirana je i knjiga „Zvijezdo sjajna usred Moslavine“, koju je napisala ugledna moslavačka etnologinja i povjesničarka Slavica Moslavac. Organizirana je fešta na otvorenom, no pala je kiša i svi su ušli u društveni dom. Pjevalo se tu, plesalo, družilo, no netko, ili više njih, je na promociju došao zaražen, a kako gotovo nitko nije koristio maske u zatvorenom prostoru, zarazilo se više od dvije trećine prisutnih osoba, za sada njih 93. Dok se virus otkrio, mnogi su zaraženi posjetili Voloderske jeseni, družili se, kretali, radili na svojim radnim mjestima te se iz Jelenske i Popovače zaraza prelila na cijelu Sisačko-moslavačku županiju, pa i izvan nje. Jučer je u županiji tako novozaraženih 35 kontakata i kontakata od već oboljelih kontakata s ovog događaja, a županija je treća po broju aktivnih slučajeva zaraze u RH, nakon Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije.

Život se preokrenuo

Posljedice su toga da je zatvoren vrtić, nema nastave u osnovnim školama, koja se u kućama Popovčana prati online najmanje iduća dva tjedna, ali se svi boje da će biti i dulje. Život se mnogima preokrenuo.

– Moje dijete krenulo je sada u 1. razred i evo dva tjedna će sad najmanje biti doma. Nama srećom to nije stvorilo probleme jer je supruga na bolovanju. No, da je ispala situacija drukčija, kao što je mnogima, bio bi problem. Veći je to problem roditeljima za vrtić, no i s prvašićima sad netko mora biti doma dok nastavu uz televizor slušaju – kazuje nam mještanin Stjepan Jaić, zaposlenik gradske uprave.

– Neozbiljnost i neodgovorni ljudi, nažalost. No imam dojam da masa ljudi jednostavno želi dobiti koronu da se toga riješi i da se završi situacija, ovi mlađi. Ja nisam zaražen, no možda i jesam, ne znam. Dakle nemam simptome, kontakt sam kontakta, mnogi su ovdje takvi, ali me se ne testira niti vodi u izolaciju, tko zna – napominje Stjepan, koji dodaje kako ipak život nije stao premda je ljudi na ulicama uistinu manje nego prije.

Život nije stao ni za Kristijana Hrena, radnika kojeg smo zatekli dok uređuje prilaznu cestu zatvorenom dječjem vrtiću.

– Manje je ljudi na cestama, vidi se to. Ljudi otvaraju bolovanja, nemaju kamo s djecom, vrtić im je bio nužan i sad su doma. Jučer sam bio u Kutini i tamo je isto malo ljudi. Kaj da radimo sad, ništa. Mi radimo i dalje svoje posao, radimo cestu sada i to je to. Bolje i da radim nego da sam doma gdje nemam što za delati – rezignirano nam je rekao Kristijan.

Djelatnica na kiosku kazuje kako se osjeća napetost jer se sve brzo odvilo.

– Komentiraju dosta s nama o tome, čitaju novine malo više. Nisu ljudi onako baš ljuti ili preplašeni, više su ogorčeni na same okolnosti, a koronom već pomalo rezignirani. No, proći će i to kao i sve – kazuje nam djelatnica koja napominje kako joj i dosta ljudi kaže da korona ne postoji. – Toga nije bilo u onom prvom valu – dodaje.

Pazimo se

Tako ne misli mladi roditelj Ivan, kojeg smo sreli dok se sa sinom vraćao od pedijatra. Njegovo dijete, kaže, ne ide u vrtić, ima slab imunitet pa ga od početka pandemije, ali i inače, čuvaju.

– Od početka epidemije nam je rutina kuća – posao – kuća. Tako je i ovih dana, nije nam se ta rutina mijenjala. Malen je ovo grad, svi se znamo i svi sve znamo. Tako da se i pazimo. Sad je ljudima u Popovači veći problem od korone to što je puno ljudi i djece u samoizolaciji pa je narušena rutina. Ne rade vrtići ni škole, svi su doma i mnogi izostaju s posla – objašnjava Ivan nadajući se da će se u konačnici sve dobro završiti.

Da će biti dobro, smatra i konobar Kristijan.

Manje je gostiju, no misli da će to kratko trajati. – Moramo raditi svi, ne smijemo uništiti gospodarstvo. Ne može sve stati zbog virusa – misli Kristijan.