Skida se sjeverni toranj: Arhitekt otkriva kako će izgledati proces obnove

Okrugli betonski dio, tzv. jabuka s dijelovima križa s južnoga tornja, dočekala nas je jučer na kaptolskom trgu ispred zagrebačke katedrale, koja je bila otvorena za novinare i snimatelje kako bi razgledali štetu od potresa.

– Gornji dio sjevernog tornja morat ćemo također ukloniti jer se pomaknuo. I to točno na onome mjestu gdje je puknuo južni toranj, koji se srušio s katedrale. Dizalica od 120 metara stiže u subotu – rekao nam je glavni projektant obnove katedrale arhitekt Damir Foretić, a mons. Ivan Hren, predsjednik odbora za obnovu katedrale, objasnio da se južni toranj srušio zbog 270 tona teške skele koja ga je fiksirala i nije mogao vibrirati kao sjeverni toranj.

Sada se uklanjaju umjetnine

– Kugla ispod križa probila je krov Nadbiskupskog dvora i ostala na tavanu, a jedan dio probio je i tavanski strop – kaže Foretić, dodajući da je oštećenja pretrpjela i sama skela, na kojoj se trenutačno nalazi nekoliko kubika kamena s tornja. Prizor u katedrali doista je tužan, no nije kataklizmičan. Najviše je stradao dio iza oltara i samo svetište, popucao je strop u apsidama, a najviše su oštećeni vitraji.

– Pogledajte, stalno nalazimo nova oštećenja, rekao nam je Foretić, pokazujući na dio zida ispod kojega se nalazila pukotina, koju su spazili tek nakon što su uklonili kip.

– Upravo uklanjamo sve umjetnine iz katedrale i zaštićujemo oltare sa zapadne strane i propovjedaonicu kako se ne bi oštetili u obnovi – rekao je mons. Hren.

Potpuno je zaštićen i sarkofag s grobom bl. kardinala Alojzija Stepinca te se uklanjalo 10 kipova upravo u vrijeme dok smo bili u katedrali. U samoj rekonstrukciji, odbor za obnovu katedrale navodi da je nedavni potres magnitude 5,4 koji je pogodio Zagreb u 6 sati i 24 minute, srušio kameni vrh južnog tornja, a lom se dogodio u visini lanterne na 92 m. Srušen je dio zvonika u visini od 10,30 metara, na čijem je vrhu bio pričvršćen pozlaćeni križ s gromobranskim šiljkom, ukupne visine 3,20 m. Kameni elementi pali su dijelom na skelu, koja se upravo prilagođavala za radove završne, treće faze obnove južnog zvonika, i pri tom su oštetili dio treće galerije dovršene netom prije Božića.

Jedan dio tornja pao je na krov katedrale te ga također oštetio i probio na više mjesta, a najveći dio kamenih elemenata pao je u dvorište između katedrale i Nadbiskupskog dvora. Sam vrh, tzv. jabuka, pronađen je na tavanu dvora gdje se i zadržao. Metalni pozlaćeni križ, obnovljen i postavljen 2013. godine, raspao se u brojne dijelove budući da je izrađen od ploča debljeg bakrenog lima s metalnom potkonstrukcijom. Dijelovi križa pronađeni su raspršeni na skeli, na krovu katedrale, a dio dijelova bio je ispod kamena na dvorištu, navode u svome izvješću, dodajući da je već pri prvom pregledu, neposredno nakon potresa, uočeno da je uz vrh južnog tornja srušena i balustrada iznad apside, vrhovi baldahina i kontrafore te da je u padu dijelova tornja znatno oštećena druga kontrafora lađe na južnom pročelju.

Jače pukotine svoda

– Dao je pao vrh sjevernog tornja, razrušio bi veći dio katedrale. Pogledajte ovaj kamen ispred sakristije, koliko se zabio u pod – pokazuje nam Damir Foretić ogroman kamen koji strši iz poda obloženog kamenim kockama.

Na ulazu ispred sakristije srušen je vrh timpanonske kućice s križnom ružom. Srušeni su svi vrhovi baldahina nad kontraforama. Vidljivo je znatno oštećenje vrha piramide-krova iznad južnog stubišta koje vodi od katedrale do krova na apsidi, a dio vrha na sjevernom stubištu kod oltara sv. Ladislava ostao je nagnut i nije pao. U samoj katedrali bilo je puno žbuke koja je pala, a ima i komada kamenih rebara. Uočene su jače pukotine svoda između kamenog rebra i opečenog svoda, navode u svome izvješću, dodajući kako je nakon pregleda katedrale odmah pripremljen građevinski lift za transport za pristup tavanskim prostorijama katedrale gdje je uočen lom kamena južne zabatne kućice u koji je udario dio tornja i križa.

Brzim su pregledom uočene neke pukotine svodova, a nekoliko dana kasnije uočena su veća oštećenja svodova iznad apside, kao i puknuća zidova. Ti pomaci zidova slomili su rozete u prozorima na apsidi, a znatno su oštećeni i vitraji u samom svetištu koji su izrađeni u prvoj polovici 19. stolljeća.

– Kasnijim promatranjima uočili smo vertikalno puknuće sjevernog južnog zida na spoju zidova apside i zidova lađe – kaže Foretić i dodaje da je nakon izlaska na samu skelu južnog tornja uočeno da se nova zapadna fijala s treće galerije odlomila i pala na skelu te da je tada pronađena i odlomljena jugoistočna rigalica na trećoj galeriji.

Pri tom pregledu skele uklonjeni su dijelovi koji su pali s tornja, a visjeli su na zaštitnom platnu. Penjanjem po sjevernom tornju do visine od 75 m uočeno je oštećenje zida kamenog stubišta te su vidljive manje pukotine u svodovima tornja. Na dijelu druge galerije nalazi se i kraj čeličnog užeta promjera 15 milimetara koje spaja vrh zvonika i povezuje ga s protuutegom od oko četiri tone.

– Trenutačno se radi na više toga, na utvrđivanju načina demontaže dijela tornja koji je međusobno povezan po visini šipkama i kao takav je krut pa je odlučeno da se skida cijeli dio zvonika, koji ima oko 15 kubnih metara kamena i teži oko 30 tona, dizalicom koja ima krak od 120 metara i može podići tu težinu. U isto vrijeme zaštićuje se krov katedrale neposredno uz sjeverni zvonik drvenim platicama debljine pet centimetara – kaže Damir Foretić vodeći nas do orgulja, koje nisu nimalo oštećene, no napuknut je svod u njihovoj blizini pa će se to morati provjeriti.

Štetu u katedrali, naravno, nemoguće je trenutačno procijeniti, no najvažnije je da su radovi počeli odmah. S kaptolskoga trga može se vidjeti i teško oštećeni krov Nadbiskupskog dvora, koji na sebi ima goleme kratere koje je napravilo kamenje koje je padalo s južnoga tornja. Nakon prvih radova na katedrali, i on je na redu.

– Ovo je, zapravo, prvi potres koji je pretrpjela katedrala kakvu mi poznajemo, jer je onaj potres iz 1880. pogodio staru katedralu, a nakon nje je Herman Bolle sagradio ovu s vitka dva tornja, koji su sada stradali u potresu, ali ćemo ih obnoviti u punome sjaju – rekao nam je arhitekt Damir Foretić.

