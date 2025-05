Regionalno natjecanje kreativnosti: Na BalCannesu uručena priznanja najboljima iz BiH, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije

Pobjednici BalCannesa, regionalnog natjecanja u kreativnosti na kojem se natječu agencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije sa svojim kreativnim idejama, proglašeni su 15. svibnja u večernjim satima na pozornici Dana komunikacija, koji su okupili najbolje od regionalne kreativnosti u Rovinju. Grand Prix osvojili su BBDO Zagreb i Zagrebačka pivovara za projekt BUDI HRABAR, BUDI ZDRAV. Titula najbolje agencije pet zemalja BalCannesa pripala je agenciji Bruketa&Žinić&Grey, a najboljim oglašivačem proglašen je Marodi! Posebna nagrada Editor's Pick Award, u selekciji predstavnika strukovnih medija iz regije, otišla je u ruke Marodija i agencije Bruketa&Žinić&Grey za projekt A soup to remember.

Na BalCannesu, koji je ove godine okupio najbolje od kreativnosti u pet zemalja regije, agencije su se mogle natjecati u tri skupine – I. Market Mosaic, II. Design Mosaic i III. Positive Change Mosaic, a za svoje su projekte unutar kategorija mogle osvojiti brončane, srebrne i zlatne nagrade. U nastavku pronađite popis dobitnika po kategorijama.

FOOD

U kategoriji Food dobitnici su zlatne nagrade Marodi i Bruketa&Žinić&Grey za projekt A soup to remember. Dobitnici srebrne nagrade su Bambi i Communis Beograd s projektom Plazma – Mrvica strpljenja kampanja. Dobitnici brončane medalje jesu Perutnina Ptuj i Futura DDB za projekt POLIvynils.

ALCOHOLIC BEVERAGES

Zlatno priznanje u kategoriji Alcoholic Beverages osvojili su Zagrebačka pivovara i BBDO Zagreb s projektom BUDI HRABAR, BUDI ZDRAV.

NON-ALCOHOLIC BEVERAGES

Srebro su osvojili Atlantic Group i Luna\TBWA Belgrade s projektom Grand kafa – Hajde da imamo vremena. Brončane nagrade osvojili su Knjaz Miloš i Fullhouse Ogilvy s projektom Guarana Azijana integrated campaign te Pipi beverages i I TO NIJE SVE! creative agency s projektom PIPI Šugaman.

TELECOMMUNICATIONS

Zlatno priznanje u kategoriji Telecommunications osvojili su A1 Srbija i Leo Burnett Belgrade za projekt The most important influencers. Srebrna nagrada pripala je također A1 Serbia i Leo Burnett Belgrade za projekt Srećičica. Dobitnici su bronce Makedonski Telekom i Saatchi & Saatchi Skopje za projekt Let's Open Up #OpenUp | #НаправиМесто.

FINANCE AND INSURANCE

U kategoriji Finance and Insurance zlato su osvojili Halkbank Skopje i McCann Skopje za projekt Startup Garage. Srebrna nagrada pripala je Mastercardu i Povem za projekt Prispevaj kretnjo | Understanding the world around you. Brončanu nagradu osvojili su Mastercard i McCann Ljubljana s projektom Un/Accessible slopes.

RETAIL

U kategoriji Retail srebrnu nagradu osvojili su Mercator-S i Studio Nexus za projekt #godinazanama.

HEALTH AND PHARMACY

U kategoriji Health and Pharmacy zlato su osvojili Hemofarm fondacija i Jazavac i Utorak za projekt Najvažniji poziv u životu 2024. Srebro su osvojili Superbrke i Ovation Belgrade s projektom Control Yourself.

HOUSEHOLD

U kategoriji Household srebro su osvojili Mapei Croatia i Imago Ogilvy za project MAPEI – PRILIKA ZA ODLIJEPIT'.

TOURISM, CULTURE AND LEISURE

Srebrno priznanje u kategoriji Tourism, Culture and Leisure osvojili su Gradska knjižnica Poreč i Studio Sonda s projektom Booktiga – “Prihvati poziv”.

CORPORATE COMMUNICATIONS

U kategoriji Corporate Communications zlato su osvojili INA i Imago Ogilvy za projekt INA BOLJE STATI NEGO ZASPATI. Osvajači su srebra Mastercard i Povem za projekt Prispevaj kretnjo | Understanding the world around you. Brončanu nagradu osvojili su Makpetrol i New Moment Skopje za projekt Raise your voice against bullying.

BRANDING

U kategoriji Branding zlato su osvojili Halkbank Skopje i Effectiva agency za projekt Halk EZ Branding. Srebro su dobili Novalja Tourist Board i Bruketa&Žinić&Grey za projekt The Space Sheep – Close Encounters of the Pag Kind.

REBRANDING

U kategoriji Rebranding zlato su osvojili Kraš i Imago Ogilvy za projekt NAPOLITANKE UŽIVAJ IZMEĐU REDOVA. Srebro su dobili Radenska i Studio Sonda za projekt Oraketa Rebranding.

ADVERTISING DESIGN

Zlatnu nagradu u kategoriji Advertising Design osvojili su Cubo i Futura DDB za projekt Take Away. Srebro su dobili kompare.hr i Imago Ogilvy za projekt Usporedivo bolji dizajn komunikacije. Brončano priznanje dobili su Bambi i McCann Beograd za projekt Plazma Mrvica strpljenja dizajn.

HIGH-VOLUME PACKAGING DESIGN (≥ 10.000 KOMADA)

Srebrnu nagradu u kategoriji High-Volume Packaging Design (≥ 10.000 komada) osvojili su Knjaz Miloš i Fullhouse Ogilvy za projekt Guarana Azijana Cans.

LOW-VOLUME PACKAGING DESIGN (< 10.000 KOMADA)

U kategoriji Low-Volume Packaging Design (< 10.000 komada) zlato su osvojili OPG Ravnik i Studio Sonda za projekt Rawino - Crafted by terroir. Srebrno priznanje osvojili su Marodi i Bruketa&Žinić&Grey za projekt A soup to remember.

COMMUNITY CARE

Zlatnu nagradu u kategoriji Community Care osvojili su Zagrebačka pivovara i BBDO Zagreb s projektom BUDI HRABAR, BUDI ZDRAV. Dobitnici srebrne medalje jesu A1 Serbia i Leo Burnett Belgrade za projekt The most important influencers. Brončano priznanje u kategoriji Community Care osvojili su Mastercard i Povem s projektom Prispevaj kretnjo | Understanding the world around you.

Stručnjaci iz agencijskih redova koji su odabrali najbolje među projektima iz cijele regije jesu: Darko Bosnar (Imago Ogilvy, Hrvatska), Elena Bozhinova (IDEA Plus 360 Communications, Sjeverna Makedonija), Bojan Dodevski (McCann Skopje, Sjeverna Makedonija), Matjaž Germ (Agencija 101, Slovenija), Veljko Golubović (New Moment, Srbija), Bojan Hadžihalilović (Fabrika, Bosna i Hercegovina), Brankica Janković (Aquarius, Bosna i Hercegovina), Đorđe Janković (Friday Finally, Srbija), Elma Kadrić (Via Media, Bosna i Hercegovina), Nermin Nino Kasupović (Effect Agency, Bosna i Hercegovina), Petra Krulc (Futura DDB, Slovenija), Tine Lugarič (Trampolin, Slovenija), Predrag Nikolovski (AdValue, Sjeverna Makedonija), Sara Prenc (Studio Tumpić/Prenc, Hrvatska), Anja Radulović (Leo Burnett Belgrade, Srbija), Klemen Šefer (Pristop, Slovenija), Dejan Spirkoski (Saatchi&Saatchi, Sjeverna Makedonija), Gordan Turković (CTA komunikacije, Hrvatska), Žarko Veljković (Jazavac i Utorak, Srbija) i Siniša Waldinger (Bruketa&Žinić&Grey, Hrvatska).

Oglašivačku perspektivu ove su godine zastupali sljedeći stručnjaci: Amra Babić (BBI Banka, Bosna i Hercegovina), Branka Bajt (Hrvatski Telekom, Hrvatska), Jovan Bugarčić (AD IMLEK, Srbija), Elena Dimovska (A1 Makedonija, Sjeverna Makedonija), Hrvoje Filipčić (Perutnina Ptuj, Slovenija), Ivana Fočić (Radenska Adriatic, Hrvatska), Manja Gradišek (NLB, Slovenija), Irena Knežević (Hemofarm Banjaluka, Bosna i Hercegovina), Marina Knežević (Kraš, Hrvatska), Mia Lasić (Addiko Bank, Hrvatska), Nađa Lutvikadić Fočo (BH Telecom, Bosna i Hercegovina), Miodrag Marinković (Frikom, Srbija), Maja Naumovska Saveska (HALKBANK AD Skopje, Sjeverna Makedonija), Jelena Pavićević (Apatinska pivara, Srbija), Aleš Petejan (Mastercard, Slovenija), Anita Srac (Lidl Slovenija, Slovenija), Ljubica Stojić (Violeta, Bosna i Hercegovina), Nataša Šarčević (Atlantic Grupa, Srbija) i Katerina Teovska (Pivara Skopje, Sjeverna Makedonija).

BalCannes Editor’s Pick Award posebna je nagrada za najbolji projekt prema kriterijima urednika i medijskih profesionalaca, a dodijeljena je projektu A soup to remember agencije Bruketa&Žinić&Grey i oglašivača Marodi! Žiri medija BalCannesa već tradicionalno čine predstavnici vodećih strukovnih medija u regiji: Sandra Babić (Lider Media, Hrvatska), Nenad Danilović (Advertiser Serbia, Srbija), Ekrem Dupanović (Media Marketing, BIH), Boris Eftimovski (Marketing 365, Sjeverna Makedonija) i Simona Kruhar Gaberšček (Marketing Magazin, Slovenija).