Reformisti: Najugroženije će biti regije u kojima građani ovise o svojim plaćama, dakle kontinentalna Hrvatska

Snažna inflacija koja je u dijelu troškova građana ne 12,8% već preko 20% uz zaustavljanje rasta gospodarstva dodatno će socijalno gurnuti društvo na sam rub siromaštva i preko njega dovesti jednu trećinu građana Hrvatske, a posebno umirovljenike.

Najugroženije će biti regije u kojima građani ovise o svojim plaćama, dakle kontinentalna Hrvatska. Sjever Hrvatske je bio i ostao potpuno isključen od bilo kakve podrške Vlade posebno na razvojnim projektima kao što je brza pruga i sada je neupitno da HDZ i aktivno sprječava i onemogućuje njenu realizaciju - istaknula je Sandra Herman, predsjednica Središnjeg odbora Narodne stranke - Reformisti nakon sjednice Središnjeg odbora.

Istovremeno se, dodala je, i dalje se aktivno provodi snažna infiltracija stranačke HDZ-ove mreže u sve pore društva, a posebno pravosuđa, što rezultira "nesposobnošću vođenja države uz istovremeni val kriminala".

- Nesposobni HDZ-ovi i njima bliski kadrovi osjećaju se potpuno zaštićeni i od pravosuđa, a sve to plaćaju građani Hrvatske. Do kuda ide spremnost na nepoštivanje zakona, pa čak i Ustava, govori i činjenica da HDZ i dalje inzistira na opstanku izbornog modela koji njihovoj slavonskoj izbornoj bazi omogućuje i do jednu trećinu vrjedniji glas od glasa u drugim dijelovima Hrvatske - naglasila je Herman.

>> VIDEO Dovršen očevid: U prometnoj nesreći kod Benkovca poginule dvije žene