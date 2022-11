Mnogi su otkrili čarobno drvo na kojem raste besplatan novac: Koliko će nas to na kraju stajati?

Svijet je čuo i znao što je to, na primjer, interventna policija, ali nenormalna ekonomija, koja traje već nekoliko godina i samo joj se uzrok mijenjao od pandemije COVID-19 do energetske krize izazvane ruskim ratom u Ukrajini, pokazala je kako izgledaju interventni premijeri. U jednog takvog pretvorio se i predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković.



– Kako doživljavate to dijeljenje besplatnog novca ljudima i gomilanje duga – pitao ga je ugledni CNN-ov novinar i komentator Fareed Zakaria na pozornici Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu prije dva mjeseca.