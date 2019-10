Reakcije na iznajmljivanje Sabora: Oporba i dalje kritizira, vladajući se brane

Mjesto u kojem bi se trebalo raspravljati o zakonima i Ustavu dobilo je svoju etiketu, barcode i cijenu, a sve u režiji HDZ-a, komentirao je danas SDP-ov Peđa Grbin vijest da će se sabornica i još jedna saborska dvorana iznajmiti Europskoj pučkoj stranci za sjednicu Predsjedništva i stranačku skupštinu uoči izborne skupštine 20. i 21. studenog. Dok oporba kritizira ovo posebice jer je HDZ dio grupacije Europske pučke stranke, vladajući ne vide nikakav problem u iznajmljivanju sabornice naglasivši kako će EPP svakako platiti sve što iskoristi.

- Očito je da u Hrvatskoj sve ima cijenu pa tako i Hrvatski sabor, odnosno, sabornica. Mjesto u kojem bi se trebalo raspravljati i zakonima, Ustavu dobilo je svoju etiketu, barcode i cijenu, a sve u režiji HDZ-a. Jednom riječju – sramota – rekao je SDP-ov Peđa Grbin koji priznaje da je njegov stranački kolega Siniša Hajdaš Dončić na Predsjedništvu Sabora podržao da se urede pravila, a što se tiče odluke o davanju sabornice EPP-u, tu, tvrdi, nije baš siguran.

- Ako govorimo, primjerice, o dvorani Kukuljević u kojoj se održavaju tiskovne konferencije, nemam ništa protiv da se ona može za određene situacije iznajmiti, ali sabornica je nešto drugo. Da se, primjerice, kongres PES-a održava u Hrvatskoj, također bih se protivio tomu da se održava u Hrvatskom saboru i sabornici – kaže Grbin.

Ako netko želi, evo i cjenika: pic.twitter.com/WdgvMqEqIA — Pedja Grbin (@pedjagrbin) 24. listopada 2019.

Kritizira HDZ i da je prvo donio odluku da se će iznajmiti sabornicu EPP-u, a tek koji mjesec dana kasnije uredio pravila o iznajmljivanju Sabora.

- Dakle, odluka je bila donijeta, a onda su se krenuli krpati. Odluka je općenita i odnosi se na sve i donijeta je povodom kongresa EPP-a, a ne zato što se, primjerice, neka nevladina udruga sjetila da bi mogla imati svoj kongres u sabornici nego je donijeta zato što je HDZ želio sjednicu EPP-a održati u sabornici, a onda je na sabornicu stavio cijenu što je za mene loše i neprihvatljivo.

Hajdaš Dončić je podržao jer je smatra da treba urediti pravila, s čim se i ja slažem, ali ne na ovaj način – naglašava Grbin kojemu, kaže, nije poznato da je ikada do sada sabornica davana u komercijalne svrhe i da je nekome izvan Hrvatskog sabora naplaćeno i omogućeno da ima konferenciju.

Sam Hajdaš Dončić pojašnjava kako je u proljeće ove godine došao zahtjev EPP-a za najam dijela prostorija Sabora.

- Nakon toga, osobno sam tražio od Tajništva i Predsjedništva Sabora da se donesu novi kriteriji o načinu kako i kome se mogu iznajmljivati određene prostorije u Saboru uz, naravno, novčanu naknadu. Nakon toga je u rujnu Tajništvo Sabora izradilo nadopunu Pravilnika i u njoj su definirani novčani iznosi za iznajmljivanje dvorana u Saboru, kao i organizacije koje mogu unajmiti prostorije u Saboru. U tom Pravilniku je jasno definirano da to mogu biti međunarodne organizacije i klubovi zastupnika u Europskom parlamentu. To je odluka Sabora. Što će se događati u budućnosti, to ćemo vidjeti. I osobno protiv takve odluke nemam ništa protiv jer je ona striktno definirana i ako će se poštovati to može čak u onom marginalnom dijelu dobro jer omogućava prihod Hrvatskom saboru.

Da budem potpuno precizan, govorim o klubu zastupnika. Ako zastupnici iz EPP-a, bloka socijalista ili liberala žele imati ovdje radni sastanak ili skup, oni to mogu imati i platiti. Dakle, govorim o klubu zastupnika, kako piše u odluci, a za ostala pitanja je zaduženo Tajništvo Sabora i način kako će oni provoditi tu odluku – objašnjava Hajdaš Dončić.

I dok je Hajdaš Dončić podržao odluku o iznajmljivanju Sabora EPP-u, Mostov Nikola Grmoja podsjeća da je čelnik njegove stranke Božo Petrov jedini na Predsjedništvu bio protiv iznajmljivanja Sabora EPP-u, odnosno bio je suzdržan te zatražio da se onda uvedu kriteriji da se ubuduće zna tko sve može iznajmiti sabornicu ili neku drugu dvoranu u Saboru.

- Smiješno mi je da SDP sad diže buru, a njihov potpredsjednik Sabora je glasovao za tu odluku. Mi smo i tada bili svjesni opasnosti da se Sabor iznajmljuje jednoj političkoj grupaciji, a drugoj onda ne, zato je Petrov inzistirao na donošenju kriterija temeljem kojeg će se uspostaviti daljnja praksa. Mislim da smo i tu pokazali odgovornost, nismo imali naknadnu pamet kao SDP danas – kaže Grmoja.

U načelu, nastavlja, ne misli da je dobro iznajmljivati Sabor, ali kad je to sad dopušteno EPP-u, treba i drugima ako pitaju.

Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić kaže da HDZ očito Hrvatski sabor vidi kao svoje privatno vlasništvo.

- Zašto onda nisu iznajmili i Banske dvore? Smatram da je neprimjereno iznajmljivati Sabor za stranačke sastanke, točnije sastanke EPP-a, ima i drugih prostora za to – komentirao je Mrsić.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak načelno nema ništa protiv iznajmljivanja Sabora.

- U načelu nemam ništa protiv toga, samo u tim pučanima ima ljudi kojima bih ja zabranio ulazak u Hrvatsku kao što je, recimo, Antonio Tajani. On meni ne bi ušao ni u Hrvatsku, a kamoli u Hrvatski parlament – jasno je poručio.

HDZ-ova Sunčana Glavak pak pojašnjava kako će Kongres EPP-a na kojem će se birati novo vodstvo biti veliki politički događaj kakvoga nije bilo u novije vrijeme u Hrvatskoj.

Nije nimalo neuobičajeno da parlamenti u zemljama gdje se održavaju kongresi EPP-a budu i prostor gdje će se održavati sastanci.

- Sve će to platiti EPP, negdje oko 75 tisuća kuna. Mislim da je to veliki uspjeh za Hrvatsku. Dolazi oko dvije tisuće delegata iz 40 europskih zemalja i mislim da će to biti sjajna promocija za našu zemlju. Izborni kongres će se održati u Areni Zagreb, a u Saboru će biti samo dio programa 19. studenog – pojašnjava Glavak.

Na opasku kako iz SDP-a tvrde da im je situacija krivo predstavljena i da im je rečeno da će se u Saboru održati samo sjednica Kluba pučana iz Europskog parlamenta i da im to ne bi bilo ništa sporno, a da je ovo isključivo stranački skup, Glavak je uzvratila da joj je žao što je potpredsjednik Sabora iz SDP izgubljen u prijevodu.

- Bilo bi vrlo dobro kada bi i ostali klubovi isto tako održavali ovdje sastanke, to ne bi bilo ništa sporno. Ako se dobro sjećam, ovdje su dolazili i predsjednici klubova socijaldemokrata kada je Zoran Milanović bio predsjednik pa nitko nije to dovodio u pitanje. Vrlo je neuobičajeno što Hajdaš Dončić nije razumio o čemu je riječ. Apsolutno je neprimjereno što kolege iz ostalih stranaka na ovakav način komentiraju nešto što se već događalo u ostalim zemljama i njihovim parlamentima. Mislim da je ovo sitno politikantstvo kojega uopće ne bi trebalo biti – rekla je Glavak zaključivši da će kongres kojeg će udomaćiti HDZ biti uvod u još jedan sjajan vanjskopolitički uspjeh Hrvatske, a to je predsjedanje Europskom unijom.

HNS-ov Milorad Batinić pojašnjava kako je Predsjedništvu Sabora dana privola da ugovori takve najmove, a ugovoren je i cjenik po kojemu se dvorane mogu iznajmljivati.

- Zna se tko može sabornicu dobiti besplatno, a što se tiče najma EPP-a, pravilnikom je definirano koliko će platiti. Naravno može je bilo koja institucija ili politička opcija i iz Hrvatske i izvan nje budući da smo članica EU i tu ne vidim ništa sporno. Mogu i na svom primjeru u gradu Ivancu posvjedočiti jer su svi objekti i gradska vijećnica dostupni svima, i političkim strankama i udrugama i građanima i ne vidim ništa sporno. Ne vidim zašto bi bilo kome bilo sporno što će EPP održati sastanke u sabornici, može jednako tako i SPD doći – rekao je Batinić.

Na pitanje smanjuje li komercijalizacija Sabora težinu tog vrhovnog zakonodavnog tijela u očima građana, Batinić je odgovorio da određeni saborski zastupnici i svojim govorom i ponašanjem ruše dignitet Sabora, a da ovo više vidi kao otvorenost Hrvatske prema Europi i građanima.