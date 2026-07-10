Japanski i španjolski znanstvenici demantirali Thompsona: Nije istina da nitko ne ide ulijevo na križanju staze!

Znanost je demantirala Thompsona. U jednoj od svojih pjesama, on kaže: "Nemoj ići lijevo na križanju staze, tu ne ide niko, svi se zvijeri paze. Nego ajde desno do velike stijene, gorske će te vile poslati do mene..." No, ljudi koji šeću po proplanku, brijegu ili obali rijeke Čikole, bez nekoga određenog cilja, češće će skrenuti ulijevo, nego udesno, pokazala je upravo objavljena studija međunarodnog tima znanstvenika koji su se pohvalili da su otkrili "globalni obrazac u ljudskom kretanju". Nemalo su se iznenadili kada su uočili da Homo sapiens ima znatnu sklonost okretanju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, odnosno ulijevo. "Barem instinktivno zamišljate da se ljudi pri nasumičnom kretanju okreću kako im padne na pamet, bez nekih naznaka opće sklonosti. No, vidjela se jasna, mjerljiva tendencija da se ljudi pod jednakim uvjetima okreću u smjeru suprotnom od kazaljke na satu", rekao je dr. Claudio Feliciani. Željeli su, kaže, isključiti moguće vanjske utjecaje. Jedini čimbenik koji je izazvao manju promjenu bila je dob, pa su tako mlađi ljudi pokazali jaču sklonost kretanju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Na ponašanje pješaka utječu vanjski čimbenici poput prepreka i stupnja gužve u kojoj dolazi do kolektivnih formacija (kao što su, na primjer, bili valovi na Hipodromu).
Bilo bi zanimljivo istražiti i skretanja naših političara, te debelo zaštićene vrste preletača, koji pokazuju neobične obrasce ponašanja. Boška Ban, na primjer...
Komentara 3
Jeste Beti...idu i u Hrvatskoj i marširaju pod četničkom zastavom i zvezdom petokrakom... Nose transparente na ćirilici...traže drugu državu...jezik ..narod,.. I to saborski zastupnici Orešković,Kekin,Benčić....Novinari HRT Stanković,Sever,Kosanović... Strah me da se ne ponovi 1990..
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Aaahhhahahahaaa… frustrirani ljevichari i poražena komunipartizanija u očaju izmišljaju kretenarije ne bi li nekako pronašli vlastiti smisao. A ja sam eto čuo i da kokoši kad snesu jaje, da se počešu lijevom pandžom po glavi…