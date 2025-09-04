Raznio se bombaš samoubojica, preminulo 15 osoba: 'Ljudi su ležali posvuda, bilo je puno vike'

U snažnom samoubilačkom napadu u blizini političkog skupa u Quetti, glavnom gradu pakistanske pokrajine Balochistan, poginulo je najmanje 15 osoba, dok je više od 30 ljudi ozlijeđeno, potvrdile su lokalne vlasti, piše BBC. Eksplozija se dogodila u utorak navečer na parkiralištu stadiona gdje su se okupile stotine članova Nacionalne stranke Balochistana (BNP), povodom komemoracije bivšeg premijera pokrajine, Ataullaha Mengala, koji je preminuo 2021. godine.

Prema izvješćima, napad je izvela Islamska država (IS), koja je preuzela odgovornost za eksploziju. Ministar zdravstva Balochistana, Bakht Muhammad Kakar, izjavio je za pakistansku televiziju Geo News da napadač nije uspio doći do samog mjesta skupa zahvaljujući jakim sigurnosnim mjerama. “Da je bomba eksplodirala unutar stadiona, broj žrtava bio bi znatno veći,” dodao je dužnosnik vlade Hamza Shafqaat.

Vlada je rasporedila čak 120 policajaca kako bi osigurala skup, izvijestio je Geo News. Jedan od preživjelih, Zaman Baloch, ispričao je da se nalazio nedaleko od mjesta eksplozije kada je čuo snažan prasak. “Nakon eksplozije, svuda su ležali ljudi, bilo je puno vike i kaosa,” rekao je. Zadobio je rane od gelera na nozi. Drugi svjedok, Noor Ahmad, također je čuo snažnu detonaciju, dok je čelnik BNP-a Ahmed Nawaz kazao da se eksplozija dogodila oko 60 metara od mjesta skupa.

Premijer Pakistana, Shehbaz Sharif, osudio je napad, nazvavši ga “dokazom zlonamjerne zavjere terorista s ciljem destabilizacije Balochistana,” prenose lokalni mediji. Balochistan je najveća, ali i najsiromašnija pakistanska pokrajina koja graniči s Iranom i Afganistanom. Stanovnici ove regije često su izloženi napadima ekstremističkih i separatističkih skupina, uključujući Islamsku državu i Oslobodilačku vojsku Balochistana (BLA).

Podsjetimo, u veljači 2024. godine, Islamska država preuzela je odgovornost za bombaške napade na urede za registraciju birača u Balochistanu, samo dan prije parlamentarnih izbora. U tim je napadima poginulo više od 20 osoba. Također, u studenom prošle godine u samoubilačkom napadu na željezničkoj postaji u Quetti poginulo je više od 20 ljudi, a odgovornost je tada preuzela BLA. U ožujku ove godine, pripadnici BLA oteli su vlak s više od 400 putnika te prijetili da će pogubiti taoce ako vlasti ne puste političke zatvorenike.