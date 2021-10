Ravnatelj Vinogradske: Mnogo ljudi je na respiratorima, otvaramo novi intenzivni odjel

Mnogi su od jutra čekali u redovima ispred KBC-a "Sestre milosrdnice". Na toj se lokaciji danas do podneva testiralo oko 400 osoba.

- Gužva je bila u dijelu koji je namijenjen za naše građane koji od svojeg liječnika obiteljske medicine dobiju uputnicu za PCR test. Kod nas se to do sada radilo bez najavljivanja i naručivanja. Mi smo bili praktički jedino mjesto gdje se to moglo u Zagrebu napraviti tako. Prošli tjedan smo imali 150 do 170 ljudi na dan. Jučer smo već imali 300, a danas kad smo vidjeli da se 400 ljudi javilo za to jer je jedan veliki broj ljudi dobio uputnicu od svojih liječnika obiteljske medicine odlučilo smo da od sutra krećemo s naručivanjem gdje liječnici obiteljske medicine, kao i na drugim punktovima za testiranje mogu putem računala naručiti svoje pacijente i da dođu ovdje napraviti to testiranje u točno određeno vrijeme. Pacijente se također sami putem e-maila mogu naručiti sa svojom uputnicom. E-mail je na internetskoj stranici bolnice - rekao je ravnatelj KBC-a prof. dr. sc. Davor Vagić za HRT.

Na pitanje koliko se pacijenata liječi u KBC- Sestre milosrdnice od koronavirusa rekao je kako u Covid centru bolnice imaju 49 kreveta. - Imamo 9 pacijenata na respiratoru i to je veliki broj te imamo 18 pacijenata koji su na kisiku i ostalim načinima terapijama. To je značajan broj, vidjeli smo da raste broj ljudi na respiratoru i pripremili smo otvaranje nove jedinice intenzivne skrbi tako da možemo naše pacijente zbrinuti - rekao je Vagić.

Dodao je kako je najbitnija stvar u bolnici da za sada niti jedan elektivni operativni zahvat ili drugi terapijsko-dijagnostički postupak otkazan zbog Covida-19. - Tu moram pohvaliti sve djelatnike ove bolnice zato što uz to što imamo dio za Covid-19 sve drugo funkcionira, a to je ustvari jedan dodatni napor za sve naše djelatnike kao i za ovo što smo govorili oko testiranja sve naše djelatnike koji su provodili ove veliki broj testiranja. Trebate znati da otprilike 500 PCR pregleda je danas napravljeno u Vinogradskoj i neki se još sad završavaju - rekao je Vagić. - Sutra bi trebala biti manja gužva na naručivanju. No ti će pacijenti trebati biti negdje zbrinuti tako da ćemo vidjeti hoće li se trebati otvoriti još punktova za testiranje, rekao je Vagić.

Upitan je li počelo cijepljenje trećom tzv. booster dozom cjepiva u KBC Sestre milosrdnice rekao je da je počelo. - HZJZ je dao vrlo dobre i jasne upute. Čim smo ih dobili prošli tjedan napravili smo anketu među našim djelatnicima tko se želi cijepiti trećom dozom. Do sada smo u dva dana cijepili 400 naših djelatnika u bolnici i odaziv je stvarno jako dobar - naglasio je Vagić.

