Raste broj pobačaja među adolescenticama od 17 do 19 godina

Dok se broj pobačaja generalno znatno smanjuje, među adolescenticama je posljednjih godina u uzlaznom trendu. Prošle godine zabilježeno je 179 pobačaja među djevojkama u dobi mlađoj od 15 pa do 19 godina, što predstavlja udio od 6,37% među ukupnim brojem legalno induciranih pobačaja u hrvatskim bolnicama. Godinu prije taj udio iznosio je 6,8% i bio najveći u posljednjih osam godina. Preliminarni su to podaci Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2024. godinu, što ga je objavio HZJZ.

Lani je bilo ukupno 8130 pobačaja i prekida trudnoće, od čega je 2809 na zahtjev žene. Najviše u zagrebačkim bolnicama, 416. Od 179 prekida adolescentskih trudnoća najviše ih je bilo u dobnoj skupini od 17 do 19 godina – 157. U skupini između 15 i 16 godina bilo ih je 19, a tri pobačaja dogodila su se djevojčicama mlađim od 15. Uvođenje tzv. seksualnog odgoja u školama stopiran je iz konzervativno-crkvenog miljea pa danas mladi nemaju kvalitetnu edukaciju o spolnom zdravlju.

– Posljedica je to neinformiranosti među adolescentima, odnosno neangažiranosti sustava koji bi trebao ukazivati na važnost zaštite ženskog zdravlja: edukacije o spolno prenosivim bolestima, kontracepciji i maloljetničkim trudnoćama. Ne postoje nastavne jedinice koje se tom problematikom bave. Na satovima biologije o tome se govori samo rubno i o pojedinom nastavniku ovisi hoće li se tim temama posvetiti. U školama se više polaže na vjeronauk, gdje se ove teme eksplicitno izbjegavaju ili se tumače neadekvatno – kaže ginekolog prof. Ivan Fistonić s Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Anketa među ginekolozima

U HZJZ-u kažu da podaci Ljetopisa od 2014. do 2024. govore o padu pobačaja u adolescentica i ističu da je u 11 godina najveći broj legalno induciranih pobačaja do 20. godine života djevojke zabilježen 2015. (226) dok je najmanje (138) bilo 2021. godine. No, iz tablice je vidljivo da od 2021. ta brojka ponovno raste. Iz HZJZ-a napominju kako djevojke s 18 i 19 sa zdravstvenog aspekta ispunjavaju preduvjete za planiranje trudnoće i majčinstvo pa je važnije promatrati dobnu skupinu 15-16 godina, gdje je unazad 11 godina zabilježen trend pada.

Najviše je pobačaja kod žena u dobi od 30 do 39 godina (1209, odnosno 43,04% svih pobačaja), što upućuje na pobačaj kao način planiranja obitelji. “Ovi podaci upućuju na potrebu još jače pripreme učenika i učenica za odgovorno roditeljstvo i planiranje obitelji u odrasloj dobi”, kažu u HZJZ-u.

S UNICEF-om provode program “Jačanje školskih ustanova za promociju zdravstvene pismenosti, reproduktivnog zdravlja i prevenciju menstrualnog siromaštva” i u fokus-grupama s maturantima, provedenim u nekoliko srednjih škola u Zagrebu, Splitu i Rijeci, učenici su iskazali velik interes za temama o reproduktivnom zdravlju. Istaknuli su pozitivnu ulogu pojedinih nastavnika s kojima mogu otvoreno razgovarati o ovim temama, a dio nastavnika smatra da bi dodatna usavršavanja imala pozitivne učinke na kvalitetu provedbe Međupredmetne teme Zdravlje po pitanju reproduktivnog zdravlja. Stoga je jačanje nastavnika i intenzivnija povezanost sa školskim liječnicima cilj ovog programa, koji će se provoditi sljedeće godine.