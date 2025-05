Raspudić opleo po Tomaševiću: Poprimio je sve osobine bandićevštine

Saborski zastupnik Nino Raspudić komentirao je za N1 kandidaturu svoje supruge, također saborske zastupnice Marije Selak Raspudić, u utrci za gradonačelnicu Zagreba. Reagirao je i na izjave aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je rekao da se Selak Raspudić tek nedavno počela zanimati za gradske teme, dok se on njima bavi već godinama. Raspudić je uzvratio da Tomašević ima pogrešnu predodžbu o ulozi gradonačelnika te ustvrdio da mu je pristup funkciji zapravo nastavak prakse pokojnog Milana Bandića, kojeg je Tomašević svojedobno kritizirao.

"Već po tome se vidi da je Tomislav Tomašević na pogrešnoj liniji poimanja funkcije gradonačelnika jednog velikog grada... Odluke o ljudima i njihovim novcima treba donositi odmorna i naspavana osoba. On očito misli da mu je to jedino preostalo...", izjavio je Raspudić, aludirajući na Tomaševićevo izlaganje o radu noću. U nastavku je usporedio Tomaševićeve poteze s populističkim gestama kakve su bile karakteristične za Bandića, poput pojavljivanja u radnoj uniformi ili dizanja plaća uoči izbora. Kritizirao je i praksu isticanja "poštenja" kao glavne političke poruke, ističući da bi to trebalo biti samorazumljivo.

Govoreći o političkom nasljeđu, Raspudić je ustvrdio da je SDP godinama tolerirao Bandićevo djelovanje u Zagrebu dok nije odlučio napustiti stranku i kandidirati se za predsjednika. Po njemu, i aktualna podrška SDP-a platformi Možemo! odražava kontinuitet starog modela upravljanja gradom. Na pitanje o konkretnim problemima u Zagrebu, Raspudić se osvrnuo na stanje komunalnih usluga, navodeći osobni primjer iz kvarta gdje živi. "Pa on je sve osobine bandićevštine poprimio. To je edipovski odnos prema Bandiću. Tri dana prije izbora je digao plaće u Holdingu. Onda smo ga vidjeli u radnom odijelu gradske Čistoće, on na utovaru smeća, Bandić je kosio travu, vrlo slično... To je populistički način. Nitko od nas nije pao s neba, davno je završilo vrijeme kraljeva i narod sam sebi bira tko će upravljati naredne četiri godine. To trebaju biti pošteni ljudi s integritetom. Kad netko naglašava da je pošten i da mu je to politički program, to bi odmah trebalo biti zvono. Kao da ja naglašavam da znam abecedu. To se valjda podrazumijeva", rekao je Raspudić.

"Ja sam stanovnik Trešnjevke, jutros mi se želudac okrenuo kad sam izašao iz zgrade, toliko je smrdilo smeće... Ključna stvar je da se minimalno dva puta tjedno odvozi smeće, to je zdravstvena ugroza", rekao je. Kritizirao je i gradske prometne projekte, tvrdeći da se zapravo ne rješavaju problemi već stvaraju novi – biciklistima, pješacima i vozačima. Također, naglasio je da grad izgleda zapušteno, da nema dovoljno investicija te da je poduzetnička klima loša. Govoreći o drugom krugu izbora, osvrnuo se i na najavljena sučeljavanja između Tomaševića i Selak Raspudić: "Radujem se sučeljavanjima, to je jedan izraz poštovanja prema građanima..."

Na kraju je komentirao i rezultate lokalnih izbora u drugim gradovima. Istaknuo je da je gubitak HDZ-a u Metkoviću značajna vijest, a promjene u Rijeci opisao kao povijesni preokret, jer je nakon desetljeća vlasti ljevice došlo do smjene. "Rijeka je nakon 80 godina oborila neprekinutu vlast komunističke partije... Ne znam gospođu Rinčić, ali ostavlja dojam jedne realizirane žene i mislim da se mogu dogoditi promjene u Rijeci", zaključio je.

