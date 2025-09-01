Naši Portali
01.09.2025. u 08:31

Uz postojeće demografske trendove bit će u pravu ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman jer će naše more sutra biti više europsko nego hrvatsko

Nakon što se ministar vanjskih poslova, kako je rekao, figurativno izrazio da je Jadransko more i njemačko i europsko, bivša premijerka optužila ga je da je povrijedio Ustav prema kojem je suverenitet Hrvatske neotuđiv, nedjeljiv, neprenosiv i prostire se nad kopnom i morem. No je li doista suverenitet RH neotuđiv i neprenosiv i prostire li se nad cijelim njezinim prostorom? Može li se sačuvati suverenitet države, ne danas, nego sutra, ako se prostor prazni, ako je sve manje njezinih stanovnika koji su nositelji tog suvereniteta? Koliko dugo će Hrvatska sačuvati suverenitet nad prostorom ako izumiremo i ubrajamo se u najstarije narode Europe te rasprodajemo nekretnine, osobito uz obalu, državljanima EU, među kojima prednjače Nijemci, Slovenci i Austrijanci? A sutra će na njihovo mjesto doći i drugi državljani članica OECD-a.

