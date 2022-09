Raskid s Možemo!: Viktoru Gotovcu prijeti izbacivanje iz SDP-a

Tematsku konvenciju SDP-a “Zaokružimo plaće” na kojoj se trebalo raspravljati o reformama radnog zakonodavstva sasvim je zasjenila odluka Glavnog odbora SDP-ove zagrebačke organizacije da raskine koalicijski sporazum s platformom Možemo! u Zagrebu.

S 18 glasova za, dva protiv i jednim suzdržanim GO je odluku donio u petak čime je Možemo! u gradskoj skupštini ostao bez većine.

– SDP Zagreb zatečeni pravni okvir koji je prethodio izboru demokratski legitimnog vodstva organizacije smatra dokazano neučinkovitim modelom u ostvarenju političkih odrednica SDP-a. Raskidanje se poduzima i s ciljem dinamiziranja rasprave i traženja novih, praktičnijih modaliteta i formi suradnje s Možemo! – stoji u obrazloženju odluke. Da zagrebački SDP želi reviziju sporazuma, nije novost, o tome Večernji piše od ožujka, no ova neočekivana odluka Glavnog odbora zatekla je ne samo javnost, čelnike platforme Možemo!, već i samu središnjicu SDP-a. Informaciju je u subotu Hini potvrdio predsjednik gradske skupštine Joško Klisović, ali ustvrdio je kako to ne znači da je prekinuta koalicijska suradnja kao i da Zagreb ne čekaju prijevremeni izbori.

Gotovac leti iz SDP-a?

Kako doznajemo od izvora bliskih vrhu stanke, postupak gradske organizacije razbjesnio je SDP-ova šefa Peđu Grbina. O intenzitetu sukoba govori i informacija koja se pojavila u subotu kako Grbin navodno namjerava iz SDP-a izbaciti predsjednika gradske organizacije Viktora Gotovca, a potencijalno i gradskog zastupnika Renata Peteka. Peđa Grbin u subotu to nije potvrdio ni demantirao, a o situaciji nije htio govoriti ni Gotovac.

Zavjet šutnje o razvrgnuću sporazuma vlada i u koaliciji Možemo!. Oglasili su se tek neslužbenim priopćenjem kako nisu očekivali ovakvu odluku GO SDP-a Zagreb te kako ni oni još neće ništa komentirati, već će prvo razgovarati unutar stranke. Novi sukob u SDP-u na relaciji gradska organizacija –središnjica, kako doznajemo, nastao je jer je Peđu Grbina razbjesnilo Gotovčevo soliranje, kao i govor koji je održao na konvenciji kada je ustvrdio da SDP zaslužuje bolje. Dvojica lidera, kažu naši izvori, navodno su se sastala u petak prije sjednice zagrebačkog Glavnog odbora.

– Gotovac na tom sastanku ni jednom riječju nije spomenuo što namjerava učiniti, a ta točka uopće nije stavljena na dnevni red već se nalazila pod temom razno. Gotovac je sve napravio Grbinu iza leđa, a navodno je i jedva skupio kvorum– kazao je naš izvor blizak vrhu stranke. Nakon konzultacija pojavila se, kaže, ideja da se Gotovca zbog toga izbaci iz stranke.

– To mu je rečeno više u namjeri da ga se zaplaši i upozori što se može dogoditi ako i dalje bude solirao – navodi SDP-ovac. Sjednica Predsjedništva stranke bit će održana u utorak i tada će, doznajemo, biti donesena konačna odluka. Kakva će ona biti, ovisi o Gotovcu i njegovu ponašanju u sljedećim danima, kažu naši izvori. Upozoravaju i da bi raskid koalicije u Zagrebu mogao loše utjecati na suradnju SDP-a i Možemo! na državnoj razini na sljedećim parlamentarnim izborima.

Naši izvori iz zagrebačke organizacije kažu nam pak kako je razlog njihova postupanja katastrofalna komunikacija s platformom Možemo! koja traje od samih početaka suradnje. Kap koja je prelila čašu, doznali smo, bila je gradonačelnikova odluka da osam i pol minuta prije sjednice gradske Skupštine u četvrtak na dnevni red po hitnom postupku stavi prijedlog o kreditu Zagrebačkom holdingu teškom 1,8 milijardi kuna. SDP-ovi zastupnici dokumentaciju o najvećem zaduživanju Zagreba u posljednjih 15 godina dobili su kad i svi drugi što ih je neugodno iznenadilo, a posebno je sporno što je Holding za kredit založio i svojih 12 najvrednijih nekretnina.

– Od gradskih se zastupnika očekivalo da dignu ruke za zaduženje, a informaciju o tome dobili smo u zadnji čas. I o brojnim drugim bitnim temama doznavali smo iz medija, s presica ili od HDZ-ovih zastupnika – govori naš izvor blizak zagrebačkoj organizaciji. Prvi veći sukob između možemovaca i gradskih SDP-ovaca nastao je zbog odluke o ukidanju mjere roditelj odgojitelj. Zbog toga dio SDP-ovih gradskih zastupnika smatra da dosadašnji sporazum nije davao rezultate pa su ga odlučili poništiti.

Bez komunikacije

Gradskoj organizaciji smeta i to što ih se zaobilazilo kod mnogih ključnih stvari kao što je, primjerice, kadroviranje u Holdingu. Na mjesta voditelja podružnica i trgovačkih podružnica, naime, postavljeni su SDP-ovi kadrovi, bez znanja gradske organizacije. Također, gradski SDP predložio je na Skupštini oko 15 točaka koje su se ticale transparentnosti i brojnih drugih gradskih problema. Sve one su formalno prihvaćene, no drugih pomaka nije bilo.

– Ne pokušavamo izazvati nove izbore, već riješiti postojeće probleme. Pokazali smo da imamo stav te da nismo samo dizači ruku, već partner koji se brine o interesu Zagrepčana. Teza da ovime ugrožavamo koaliciju na državnoj razini i igramo u korist HDZ-a također je pogrešna. HDZ će pobijediti ako platforma Možemo! ne ispuni svoja predizborna obećanja – navodi naš izvor u gradskom SDP-u. Dodaje i da će biti zanimljivo pratiti sjednicu Skupštine u ponedjeljak kada je na dnevnom redu i Holdingov novi kredit.

