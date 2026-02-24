Varaždinski gradonačelnik Bosilj: 'Potvrđivanje optužnica treba ukinuti, u našoj zemlji to nema smisla'

Nevin sam i ovo je politički orijentirana optužnica, rekao je varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj (SDP), osvrćući se na odluku Optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu kojom je potvrđena optužnica protiv njega za trgovanje utjecajem. Tereti ga se, podsjetimo, da je poduzetniku Robertu Gotiću obećao pomoć oko ishođenja dozvola za izgradnju podzemne garaže, a zauzvrat je Gotićeva tvrtka besplatno uredila stan Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

- Sve gradske institucije stoje iza mene. Ne da nisam kriv, već je svima osim USKOK-u jasno je da sam nevin i da je ovo politički montirana optužnica. Nikakvu obavijest nisam dobio ni ja ni moji odvjetnici, a novinari me par sati prije Optužnog vijeća zovu za komentar da je danas prihvaćena optužnica. Nisu novinari krivi, oni samo rade svoj posao, ali u kojoj državi mi živimo? - upitao je Bosilj. Dodao je da je sto posto uskočkih optužnica potvrđeno.

- To je slučaj još možda samo u Sjevernoj Koreji. Mislim da treba ukinuti institut potvrđivanja optužnice jer to u našoj zemlji zaista nema smisla. Također, potvrđivanje optužnice znači samo da je USKOK ispunio formu. Optužno vijeće uopće ne ulazi u sadržaj optužnice nego se to potvrđuje na suđenju. Siguran sam da ću u tom procesu dokazati svoju nevinost – istaknuo je Bosilj i ponovio da nije bilo nikakve štete ni za koga.

- Nije izdana nikakva građevinska dozvola niti bilo kakav nezakoniti dokument. Nije izgrađena nikakva podzemna garaža. Zadnje što mogu reći je da se ne isplati se raditi za opće dobro, to je ono najžalosnije. Stan HNK u Varaždinu, koji je u stopostotnom vlasništvu Grada Varaždina, je opće dobro i to je opći interes. Treba valjda, kao HDZ-ovci, krasti za svoj džep i onda će vas i HDZ-ov represivni aparat i HDZ-ovo pravosuđe eventualno osuditi na rad za opće dobro. A za razliku od toga, mene koji nisam napravio ni izdao ni jedan nezakoniti dokument, nisam napravio ništa protuzakonito, imamo tek donaciju za stan HNK u Varaždinu, Uskok mene progoni – rekao je Bosilj.