Prosvjed protiv Vlade u subotu neće biti jedini, i SDP i Most žele organizirati svoje

Sjednica svih opozicijskih klubova zastupnika održana je jučer u Saboru, raspravljalo se o aferi Ina, a rezultirala je s pet zaključaka. I to osudom "vrtoglave pljačke Ine", tvrdnjom da Hrvatska nema konzistentnu energetsku politiku pa "cijenu takve nesuvisle politike plaćaju građani" zbog čega se traži ostavka cijele Vlade, premijera i NO Ine te raspisivanje izvanrednih izbora, a od predsjedništva Sabora zatraženo je da se do 15. rujna dostave izvješća o mjesečnim prodajnim cijenama nafte i plina za 2020., 2021. i 2022., cijenama izvezene i kupljene nafte i plina te naftnih derivata, s naznakama zemalja te postotkom i iznosima naplaćenih koncesija za eksploataciju nafte i plina. Isto tako poslana je poruka kako će ovako ujedinjena oporba, i lijeva i desna, biti i dalje ujedinjena dok god HDZ ne "otjera u ropotarnicu povijesti".

Kradu gdje stignu

Zaključcima je prethodila i trosatna rasprava, čiji je sukus bio da se Hrvatskoj dogodila "neviđena, možda i najveća pljačka", a Vlada još ništa nije napravila, ali i s koje su se mogle čuti izjave da u HDZ-u krade "tko stigne i što stigne", kako je poručila šefica Glasa Anka Mrak Taritaš, pa do izjave da je HDZ žohar, štakor koji je uništio Hrvatsku i da "svi zajedno moramo smaknuti tog štakora", što je bila poruka Kreše Beljaka.

– Iz Ine je nestalo milijardu kuna. To je pljačkanje svih nas direktno utjecalo na stabilnost Hrvatske. Kako oni na vlasti mogu biti tako neuspješni u vođenju zemlje, ali tako uspješni u pljačkanju te iste zemlje?! – zapitao se Peđa Grbin, dok je Božo Petrov, predsjednik Mosta, uvjeren da će sličnih afera biti još.

Ujedinjenoj opoziciji priključio se jučer prvi put i šef Reformista Radimir Čačić koji je kazao kako je HDZ duboko koruptivna stranka, kako Plenković HDZ ne želi vidjeti u svjetlu u kojem ga treba vidjeti, čega je on duboko svjestan i kako je "pred nama ozbiljan napor da na idućim izborima resetiramo Hrvatsku".

No čini se da HDZ, puno više od zajedničke sjednice opozicije, za koju su jučer poručili da se svela na govor mržnje, brine prosvjed koji je najavljen za subotu i to ispred središnjice HDZ-a, odnosno na Trgu žrtava fašizma. Dio istaknutih HDZ-ovaca u neslužbenim razgovorima otkriva kako se pribojava da bi ti prosvjedi mogli biti masovni. Pritom se prisjećaju facebook prosvjeda koji su došli glave njihovoj nekadašnjoj premijerki Jadranki Kosor, no računaju da bi novi prosvjedi HDZ-u mogli nanijeti i veću štetu jer su, tvrde, za razliku od onih iz 2011. temeljito organizirani, i to "izvana". U vrhu stranke, međutim, procjenjuju da će nove opsežne mjere pomoći građanima i gospodarstvu ublažiti nezadovoljstvo, time i oštricu najavljenog prosvjeda. Podsjećaju kako ovo nisu prve demonstracije protiv Plenkovićeve Vlade i tvrde kako je organizator uvijek isti – antivakserske udruge i Most koji, ponavljaju i ovoga puta, želi ušićariti koji politički poen na nevoljama ljudi. S druge strane, naglašavaju kako se ljevica suzdržava od izravne potpore prosvjedu pa očekuju da će njegov rezultat ponovo biti isključivo razotkrivanje dijela desnih stranaka. Kompletnu oporbu, pak, prozivaju za neodgovornost jer "zaziva izbore u trenutku kada je pred Vladom zadatak da najugroženijima pomogne da prežive zimu".

Tko će na prosvjed?

Jučer su u sabornici i Most i Domovinski pokret poručili da na prosvjed idu, a šef SDP-a Peđa Grbin još je tijekom vikenda jasno kazao kako on na prosvjed neće ići i kako njegova stranka taj dan organizira stranačku konvenciju, ali da razumije svakog člana SDP-a ako se ipak odluči na njega otići. U vrhu SDP-a neki smatraju da se SDP s ujedinjenom lijevom opozicijom, nakon saznanja o pljački u Ini, trebao uključiti u organizaciju prosvjeda protiv Vlade, a ne prepustiti desnici i antivakserima da vode glavnu riječ, kao što je to bio slučaj za prosvjeda protiv COVID-potvrda. Isti izvor podsjeća da je SDP zajedno s ostalim lijevim strankama svojedobno podržao i stajao iza prosvjeda za kurikularnu reformu i da se takvo što i sada trebalo ponoviti. No s obzirom na situaciju, dodaje, takvih će prilika, nažalost, biti još pa u SDP-u ne isključuju da bi se doista moglo dogoditi da neki od idućih prosvjeda protiv Vlade organiziraju baš oni. I u Mostu, zanimljivo, kažu da ne misle da će subotnji prosvjed protiv Vlade biti jedini i ne isključuju mogućnost da i oni organiziraju svoj prosvjed.

– Ako Vlada ne podnese ostavku, očekujem da će prosvjeda, nažalost, biti još. Trenutačno imamo situaciju da oni koji su potkradali Hrvatsku i upravljaju krizom. To tako ne može – kaže politički tajnik Mosta Nikola Grmoja.