'Vladajući, uz podršku svojih satelita provode brutalnu pljačku, opet dovode u pitanje budućnost svih nas'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u subotu je na otvorenju tematske konvencije SDP-a pod nazivom "Zaokružmo plaće!" izjavio da vladajući, uz podršku "svojih satelita opet provode brutalnu pljačku" i "dovode u pitanje budućnost svih nas" te poručio da tome mora doći kraj.

Istaknuo je kako je središnja tema 9. izvještajno tematske konvencije rad - kako živjeti od svoga rada, kako živjeti od mirovine koje su svojim radom ostvarene.

"Znamo koliko je to teško u Hrvatskoj i u normalno vrijeme, ali u ovim vremenima ekstremne krize, to postaje poseban izazov. U vremenima kada krupni kapital opet traži načina kako da sav trošak ove krize prebaci na one koji imaju najmanje - hrvatski narod, radnice i radnike. Mi kao SDP to ne smijemo dopustiti", poručio je Grbin.

Istaknuo je da SDP mora biti na strani radnika.

"Kada se oko nekog prava sukobe radnik i poslodavac, mi moramo biti na strani radnika. Kada se sukobe dužnik i banka, mi moramo biti na strani dužnika. Kada se sukobe velike korporacije i potrošači, mi ćemo biti na strani potrošača. Mi ćemo uvijek biti na strani slabijih."

Temeljne vrijednosti našeg društva se raspadaju

Obespravljenima, radnicama i radnicima Hrvatske "moramo osigurati dostojanstvo, a osnovno dostojanstvo proizlazi iz plaće, iz plaće koja je takva da od nje možeš normalno živjeti, ali isto tako i od uvjeta rada", kaže Grbin. Ističe da moraju radnicima osigurati pravedne uvjete rada, u kojima više neće biti suvremeni robovi, već ponosni ljudi koji mogu dostojno i dostojanstveno živjeti od svoga rada.

"Znamo kako to napraviti, uz podršku vas, SDP-ovaca, a onda građanki i građana naše zemlje. To ćemo i učiniti - osigurat ćemo ljudima dostojanstvo, koje iz dana u dan gube", obećao je predsjednik SDP-a.

Tvrdi da je jedan od temeljnih udara na dostojanstvo, jedan od osnovnih načina kako ljudima osigurati da dostojanstveno žive - je osigurati da ih se ne krade.

"Ne možemo pobjeći od onoga što se danas u Hrvatskoj događa, ne možemo pobjeći od pljačke. Ne možemo i ne smijemo. Temeljne vrijednosti našeg društva se raspadaju, naši ljudi, djeca napuštaju Hrvatsku, život većine nas postaje teži, dok se pojedinci sa stranačkim iskaznicama uvijek jedne te iste stranke bogate do neslućenih razmjera", ustvrdio je.

Grbin je istaknuo da Hrvatska zaslužuje promjenu, jer je zbog pljačke njena budućnost u pitanju. "Vladajući, uz podršku svojih satelita opet provode brutalnu pljačku, opet dovode u pitanje budućnost svih nas", izjavio je Grbin i poručio da tome mora doći kraj.

Pozvao je SDP-ovce da samo na trenutak zamisle kakva bi Hrvatska mogla biti da ju se ne krade, da se u njoj radi pošteno, sustavno, planski, s programom, a bez stihije.

SDP Hrvatsku oslobodio od krađa i opet će

"Takvu Hrvatsku želimo i takvu Hrvatsku možemo ostvariti. Ne možemo i ne smijemo stajati po strani i gledati kako se naša prekrasna zemlja opet krade. Ne možemo i nećemo šutjeti i dopustiti da to završi pod tepihom", rekao je Grbin i istaknuo da će SDP govoriti o tome i istodobno nuditi rješenja kako Hrvatsku učiniti boljom.

Jer, dodao je, samo vikati - držite lopova, nije dobro, jer ljudi od nas traže i od nas zaslužuju daleko više od toga. "A mi to možemo, mi to znamo i zato i danas jesmo ovdje", ističe predsjednik SDP-a.

Kaže da je SDP Hrvatsku "oslobodio od krađa i učinit će to ponovno", kontinuirano će nuditi rješenja kako Hrvatsku učiniti boljom, od zdravstvene politike, politike koja će se odnositi na kvalitetnu javnu upravu, pa i izbornog zakona koji nije pravedan i ne jamči isto pravo glasa svugdje, do politike rada i borbe protiv inflacije, inflacijskog štita kojim žele zaštiti građanke i građane.

Najavljuje i da će okupljati, pronalaziti partnere koji su im po viziji za bolju Hrvatsku bliski, 'graditi mostove', a političke protivnike kritizirati kad god je to potrebno, ali i nuditi rješenje jer ljudi od njih traže promjenu na bolje.

"Kao što se cijene mogu zaokružiti na gore, hajdemo pokazati kako ćemo plaće zaokružiti na više, da ljudi od svoga rada mogu živjeti. To je SDP, to je Hrvatska kakvu želimo, to je ono zašto smo danas ovdje i to je ono zbog čega ćemo se politikom baviti dok god u nas živo srce bije", poručio je Grbin.

Konvencije je počela državnom himnom te minutom šutnje kojom je odana počast umrlim članovima stranke od zadnje konvencije te stradalima u sinoćnoj teškoj željezničkoj nesreći kod Novske.